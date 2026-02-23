Enhabit s'apprête à devenir une société privée dans le cadre d'un accord de 1,1 milliard de dollars avec Kinderhook

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'actions au paragraphe 2, détails aux paragraphes 3 et 4)

Enhabit EHAB.N a déclaré lundi que la société de capital-investissement Kinderhook Industries a accepté d' acheter le fournisseur de services de santé à domicile et de le privatiser dans le cadre d'une transaction d'une valeur d'environ 1,1 milliard de dollars.

Les actions d'Enhabit ont bondi de 21 % avant l'ouverture de la séance.

Les actionnaires d'Enhabit recevront 13,80 dollars par action en espèces, ce qui représente une prime d'environ 24 % par rapport au dernier cours de clôture de la société.

L'opération devrait être finalisée au cours du deuxième trimestre 2026. Enhabit a déclaré que ses actions seront retirées de la cote du New York Stock Exchange lorsque la transaction sera finalisée.