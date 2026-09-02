Engie va entrer dans l'Euro Stoxx 50

C'est une belle consécration pour l'énergéticien français, dont la capitalisation frôle 60 milliards d'euros. Le groupe va faire son entrée dans l'indice le plus restreint du continent européen en compagnie de Nokia, aux dépens de Volkswagen et Wolters Kluwer. L'opérateur satellitaire luxembourgeois SES va en revanche quitter le Stoxx Europe 600.

Le Stoxx a mis à jour la composition de ses principaux indices européens. L'Euro Stoxx 50 va accueillir Engie et Nokia. Wolters Kluwer et Volkswagen vont faire les frais de l'arbitrage. Les changements seront effectifs à partir de la séance du 21 septembre.

De nombreux changements dans le Stoxx Europe 600

Parmi les autres modifications notables au niveau des indices Stoxx, Barclays va remplacer Prosus dans le Stoxx Europe 50 (qui ne se limite pas aux marchés de la zone euro).

L'indice large Stoxx Europe 600 va connaître davantage de bouleversements, avec notamment les sorties de JD Sports, SES S.A et Signify, et les entrées de plusieurs sociétés grecques ou d'EasyJet.

Liste des arbitrages dans le Stoxx Europe 600 :

Entrées : National Bank of Greece, Endeavour Mining, Eurobank, Piraeus Bank, Alpha Bank, Public Power, Metlen Energy & Metals, Gek Terna, Motor Oil (Hellas), Rosebank Industries, XTB SA, Softcat, EasyJet, Jumbo.

Sorties : Kongsberg Maritime, Fraport, JD Sports Fashion, Wienerberger, Bakkafrost, Tauron, Bucher Industries, Aumovio, Viscofan, Thule Group, Kemira, Wihlborgs Fastigheter, Signify, SES.