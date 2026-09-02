Les changements de recommandations : Eutelsat, Société Générale, L'Oréal

Un présentoir de produits L'Oréal dans un magasin de cosmétiques parisien. (crédit photo : L. Grassin )
* EUTELSAT ETL.PA - Berenberg entame le suivi de la valeur avec une recommandation à "conserver" et fixe son objectif de cours à 2 euros.
* SOCIETE GENERALE SOGN.PA - Goldman Sachs abaisse sa recommandation à "neutre" contre "acheter" et abaisse son objectif de cours à 80,5 euros contre 90,75 euros.
* L'OREAL OREP.PA - Exane BNP Paribas relève sa recommandation à "surperformance" contre "neutre".
(Rédaction de Gdansk)
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