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Les Bourses européennes hésitent à l'ouverture
information fournie par AFP 02/09/2026 à 09:16
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Le siège d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris, dans le quartier d'affaires de La Défense, le 9 octobre 2025 ( AFP / Ludovic MARIN )

Le siège d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris, dans le quartier d'affaires de La Défense, le 9 octobre 2025 ( AFP / Ludovic MARIN )

Les Bourses européennes hésitent mercredi, après avoir ouvert dans le rouge, les investisseurs restant prudents face aux pressions venant de la hausse des prix de l'énergie, qui ravivent les craintes inflationnistes et les attentes de relèvement des taux des banques centrales.

Dans les premiers échanges, Paris (+0,01%) et Londres (+0,03%) évoluaient près de l'équilibre, quand la Bourse de Francfort cédait 0,24%. Milan s'octroyait 0,26%.

Euronext CAC40

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