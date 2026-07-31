Engie: Objectifs 2026 réhaussés, Ebit hors nucléaire +1,2% au S1

Le logo du groupe français du gaz et de l'électricité Engie est visible sur la tour de l'entreprise située à La Défense, à Courbevoie, près de Paris
Engie a annoncé vendredi revoir à la hausse son objectif 2026 de résultat net, tandis que son bénéfice opérationnel semestriel est ressorti en ligne avec les attentes, l'énergéticien français citant les investissements, les activités renouvelables et de flexibilité ainsi que les infrastructures électriques.
Le groupe prévoit désormais d'enregistrer un résultat net part du groupe annuel compris entre 4,9 et 5,5 milliards d’euros, contre 4,6 à 5,2 milliards précédemment. L'Ebit hors nucléaire est attendu entre 9,2 à 10,2 milliards d’euros, contre 8,7 à 9,7 milliards auparavant.
Sur les six premiers mois de l'année, l'Ebitda hors nucléaire, est ressorti en hausse organique de 1,2%, à 5,3 milliards d'euros, après 5,1 milliards l'année précédénte et alors que les analystes tablaient sur 5,1 milliards d'euros selon les données LSEG.
(Rédigé par Rihab Latrache, édité par Augustin Turpin)
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