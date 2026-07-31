Engie: Objectifs 2026 réhaussés, Ebit hors nucléaire +1,2% au S1

Le logo du groupe français du gaz et de l'électricité Engie est visible sur la tour de l'entreprise située à La Défense, à Courbevoie, près de Paris

Engie ‌a annoncé vendredi revoir à ​la hausse son objectif 2026 de résultat net, tandis que son bénéfice ​opérationnel semestriel est ressorti en ligne ​avec les attentes, l'énergéticien ⁠français citant les investissements, les ‌activités renouvelables et de flexibilité ainsi que les infrastructures ​électriques.

Le groupe ‌prévoit désormais d'enregistrer un ⁠résultat net part du groupe annuel compris entre 4,9 et 5,5 ⁠milliards d’euros, ‌contre 4,6 à 5,2 milliards ⁠précédemment. L'Ebit hors nucléaire ‌est attendu entre 9,2 ⁠à 10,2 milliards d’euros, contre 8,7 ⁠à ‌9,7 milliards auparavant.

Sur les six premiers ​mois de ‌l'année, l'Ebitda hors nucléaire, est ressorti en hausse organique ​de 1,2%, à 5,3 milliards d'euros, après 5,1 ⁠milliards l'année précédénte et alors que les analystes tablaient sur 5,1 milliards d'euros selon les données LSEG.

(Rédigé par Rihab Latrache, édité par ​Augustin Turpin)