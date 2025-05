Engie, Euronext, Ubisoft, Vallourec... les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris

(AOF) - Adocia

Adocia a publié un chiffre d'affaires de 0,415 million d'euros au premier trimestre 2025 alors qu'il était nul un an plus tôt. Ce montant provient essentiellement des revenus liés à l'étude de faisabilité avec la technologie AdOral, appliquée à une nouvelle incrétine pour un partenaire non divulgué à ce jour. Au 31 mars, la trésorerie s'élève à 12,2 millions d'euros, contre 7,5 millions d'euros au 31 décembre 2024. Ces 12,2 millions d'euros prennent en compte les 9,7 millions d'euros reçus lors du placement privé de février 2025.

Engie

Au premier trimestre 2025, le chiffre d'affaires d'Engie s'élève à 23,3 milliards d'euros, en hausse de 5,6% en brut et en organique. L'Ebitda s'est établi à 5,4 milliards d'euros, en hausse de 0,4% en brut et de 1,4% en organique. Sur ce trimestre, le Cash Flow From Operations s'est établi à 4 milliards d'euros, en baisse de 1,1 milliard d'euros (-22,2%) par rapport au premier trimestre 2024 qui était particulièrement élevé et liée à une augmentation temporaire significative des appels de marge.

Euronext

Euronext a dévoilé des profits en forte hausse au premier trimestre grâce à la volatilité élevée sur les marchés. Le bénéfice net est ressorti à 164,8 millions d'euros, en hausse de 17,9% sur un an. L'Ebitda ajusté a augmenté de 17% à 294,10 millions d'euros, faisant ressortir une marge de 64,1%, en amélioration de 1,9 point en données comparables. L'Ebitda ajusté était attendu à 284 millions d'euros. Les coûts ajustés ont atteint 164,5 millions d'euros, en hausse de 7,2% en données comparables.

Groupe ADP

Au mois d'avril, les plateformes aéroportuaires gérées par Groupe ADP ont vu leur trafic augmenter de 7,6 %, pour un total de 30,6 millions de passagers. Juste sur les aéroports parisiens (Paris-Charles-de-Gaulle et Paris-Orly), ce sont 9,3 millions de passagers qui ont été accueillis, soit une hausse de 6 %. Sur la période de janvier à avril, ces données sont respectivement en croissance de 6,9 et 5 %.

Innelec Multimédia

Innelec Multimédia a dévoilé une forte baisse de son activité sur son exercice 2024-2025. Son chiffre d'affaires a chuté de 45,8 %, en passant de 187,7 à 119,4 millions d'euros. Le spécialiste de l'entertainment et de la pop culture explique cette contreperformance par trois facteurs. Il y a d'une part la forte baisse du marché sur les ventes de consoles et de jeux, mais aussi l'arrêt du client Casino et enfin l'arrêt des ventes de cartes prépayées Sony Playstation, activité faiblement contributive à la rentabilité.

Jacquet Metals

Au premier trimestre 2025, les ventes de Jacquet Metals s'élèvent à 511 millions d'euros, inférieures de 8,5% à celles enregistrées un an auparavant et la marge brute s'élève à 119 millions d'euros et représente 23,4% du chiffre d'affaires contre 20,3% au premier trimestre 2024. La pression exercée sur la marge brute par la baisse des prix moyens de vente a été compensée par la baisse des prix moyens des stocks. Dans ces conditions, l'Ebitda courant s'établit à 24 millions d'euros, représentant 4,8% du chiffre d'affaires contre 19 millions d'euros au premier trimestre 2024.

Poujoulat

Le chiffre d'affaires consolidé 2024/2025 de Poujoulat est en léger repli par rapport à l'année dernière (-1%) dans un contexte de marché européen défavorable : 348,6 millions d'euros. "Après un premier semestre difficile (baisse de 8,4% du chiffre d'affaires), l'activité du groupe marque une reprise sensible au second semestre. Sur cette période, le chiffre d'affaires est en croissance de 6,7%. "Cela s'explique notamment par une saison de chauffe favorable, une bonne dynamique des ventes de poêles à granulés et de chaudières gaz ainsi que d'un marché industriel porteur", indique le groupe.

Ubisoft

Sur l'exercice 2024/2025, clos fin mars, Ubisoft a essuyé une perte opérationnelle ajustée de 15,1 millions d'euros contre un profit de 401,4 millions d'euros sur l'exercice précédent. Le free cash flow est ressorti à 127,7 millions d'euros alors qu'il était négatif à hauteur de 509,4 millions d'euros sur l'exercice 2023/2024. Il a été soutenu par une trésorerie provenant des activités opérationnelles (non-IFRS) de 169 millions d'euros, signale l'éditeur de jeux vidéo. Ce dernier anticipait un résultat opérationnel ajusté et un flux de trésorerie libre proches de l'équilibre.

Vallourec

Au premier trimestre 2025, le résultat d'exploitation de Vallourec ressort à 207 millions d’euros, en baisse de 3% par rapport au quatrième trimestre 2024 (214 millions d'euros). Le groupe affichait un résultat d'exploitation de 235 millions d'euros il y a un an à la même période. Le résultat net s'élève à 86 millions d'euros contre 105 millions d'euros au premier trimestre 2024. Entre janvier et mars 2025, le chiffre d'affaires s'élève à 991 millions d'euros contre 990 millions d'euros un an avant.