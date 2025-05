Investir dans le « S » de ESG

information fournie par Sycomore AM • 15/05/2025 à 17:08

Giulia Culot, Responsable de la stratégie sociale et gérante chez Sycomore Asset Management, livre son point de vue sur l'investissement dans le pilier « S » de l'« ESG » dont elle définit les contours. Elle aborde la question du défi de la réindustrialisation et donne les clés pour investir dans la thématique du capital humain et du social.