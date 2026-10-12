EnergyX signe un accord contraignant de 2 milliards de dollars avec Trafigura pour la fourniture de lithium

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* EnergyX va fournir du lithium provenant de ses sites au Chili et au Texas

* Trafigura prévoit dans un premier temps de vendre du lithium à la Chine

* L'objectif est de commercialiser à terme ses produits sur le marché américain

* EnergyX envisage de se développer dans le secteur de l'uranium

par Ernest Scheyder

La start-up spécialisée dans le lithium EnergyX a annoncé lundi avoir signé un accord d'achat ferme de 2 milliards de dollars pour fournir au négociant en matières premières Trafigura du lithium destiné aux batteries, provenant du Chili et des États-Unis. Il s'agit de l'un des plus importants contrats jamais conclus dans le domaine de la technologie d'extraction directe du lithium .

Cet accord d’une durée de 10 ans, dont Reuters est le premier à faire état, intervient alors que la forte demande en lithium émanant du marché en pleine croissance des systèmes de stockage par batteries stationnaires a compensé les ventes irrégulières sur le marché mondial des véhicules électriques, qui était depuis des années le principal utilisateur de ce métal ultraléger.

Trafigura TRAFGF.UL s’est engagée à acheter 100 000 tonnes métriques de lithium à EnergyX sur une période de 10 ans dans le cadre d’un contrat "take-or-pay". La valeur de la transaction est liée aux cours actuels du lithium, qui avoisinent les 20 000 dollars la tonne métrique.

"Cet accord témoigne de notre capacité à contribuer à la mise en œuvre de projets stratégiques liés aux minéraux essentiels et à la mise en place de chaînes d’approvisionnement sûres et diversifiées", a déclaré Daniel von Arx, responsable des métaux pour batteries chez Trafigura.

Dans le cadre de cet accord, Trafigura achètera chaque année 5 000 tonnes d’hydroxyde de lithium et la même quantité de carbonate de lithium à EnergyX. Les fabricants de batteries préfèrent généralement l’un ou l’autre de ces composés, en fonction de l’appareil que la batterie est appelée à alimenter.

EnergyX, qui a été créée en 2018 et bénéficie du soutien de General Motors GM.N et de la société énergétique italienne Eni ENI.MI , vise à démarrer la production de lithium en 2028.

TRAFIGURA VISE LE MARCHÉ AMÉRICAIN À LONG TERME

La société prévoit de produire dans un premier temps 15 000 tonnes métriques par an d’hydroxyde de lithium au Texas à partir de 2029, ce qui signifie que Trafigura achètera 33 % de cette production.

Au Chili , EnergyX prévoit de commencer à produire 7 500 tonnes métriques par an de carbonate de lithium en 2028, la part de Trafigura représentant 66 % de la production de ce pays d’Amérique du Sud.

La société suisse Trafigura prévoit de vendre dans un premier temps ce lithium à des clients chinois, avec pour objectif à long terme de devenir un fournisseur majeur des marchés américains une fois que la chaîne d’approvisionnement en batteries de ce pays sera développée .

EnergyX fait partie des entreprises qui se consacrent à l’extraction directe du lithium (DLE), une ⁠catégorie générale de technologies de filtration comparable aux adoucisseurs d’eau domestiques. Exxon Mobil XOM.N , Vulcan Energy Resources VUL.AX et Lilac Solutions comptent parmi les autres entreprises qui se consacrent à la DLE.

Alors que certaines entreprises développent leurs propres systèmes DLE, EnergyX a combiné plusieurs technologies de filtration connues et les a mises en œuvre à l’aide d’équipements facilement disponibles, une stratégie qui a séduit Trafigura.

EnergyX teste actuellement ses procédés dans son laboratoire d’Austin, au Texas. L’entreprise doit lever des fonds supplémentaires pour construire ses installations au Chili et au Texas.

Cet accord contribue à faire avancer la demande de prêt de 690 millions de dollars déposée par EnergyX auprès de la Banque américaine d'import-export.

Bien que la société privée EnergyX ait évoqué par le passé une éventuelle introduction en bourse, son directeur général et fondateur, Teague Egan, a déclaré qu’il se concentrait désormais sur la fourniture de lithium à son premier client.

"Nous devons construire nos installations et commencer à produire du lithium à l’échelle commerciale avant même de pouvoir envisager une introduction en bourse", a déclaré M. Egan.

Interrogé sur la récente volatilité du marché du lithium, M. Egan a indiqué qu’il s’attendait à ce que la demande continue d’augmenter et puisse potentiellement dépasser l’offre dans les années à venir.

"Les fondamentaux sont solides", a déclaré M. Egan. "Année après année, la demande mondiale totale continue d’augmenter."

Au-delà du lithium, M. Egan a indiqué qu’EnergyX visait à se développer dans le secteur de l’uranium, avec des projets d’extraction et d’enrichissement de ce combustible nucléaire.

"Nous considérons que la courbe de la demande d’uranium aujourd’hui est similaire à celle du lithium il y a dix ans", a-t-il déclaré.

Trafigura a également conclu un accord d’achat de lithium avec Standard Lithium SLI.V , qui développe un projet DLE en Arkansas .

Glencore GLEN.L , concurrent de Trafigura, a conclu des accords sur le lithium avec, entre autres, le développeur de DLE Eramet ERMT.PA et la start-up de recyclage Nth Cycle .