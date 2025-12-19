Energy Transfer renonce à développer le projet d'exportation de GNL de Lake Charles

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Energy Transfer ET.N a déclaré jeudi qu'elle suspendait le développement de son installation d'exportation de gaz naturel liquéfié de Lake Charles en Louisiane, le premier projet de GNL à être arrêté après que le président américain Donald Trump a accéléré l'octroi des permis pour eux en janvier. Cette suspension intervient alors que l'entreprise est confrontée à une hausse de ses coûts et qu'elle craint une surabondance de l'offre mondiale au fur et à mesure que de nouvelles productions de GNL sont mises en service.

Dans un communiqué, Energy Transfer a déclaré qu'elle se concentrerait sur l'allocation de fonds à des projets de gazoducs, qui, selon elle, présentent des profils de risque et de rendement supérieurs.

La société de gazoducs et de stockage a déclaré qu'elle restait ouverte aux discussions avec des tiers susceptibles d'être intéressés par le développement du projet de GNL. Les dirigeants d'Energy Transfer sont devenus nerveux au sujet de Lake Charles LNG dans la dernière ligne droite du développement parce que la société se considère toujours comme un opérateur de gazoducs plutôt que comme une société axée sur le GNL, a déclaré une personne connaissant bien le projet.

Les accords d'achat de Lake Charles LNG avaient été structurés de manière à protéger Energy Transfer d'une éventuelle surabondance de l'offre de GNL, a ajouté cette personne. Energy Transfer n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire supplémentaire. La société avait précédemment déclaré qu'elle ne donnerait le feu vert financier à l'installation que si elle vendait 80 % du projet à des partenaires financiers.

Lake Charles LNG devait avoir une capacité de liquéfaction de 16,45 millions de tonnes métriques par an (mtpa). La suspension pourrait avoir un impact sur des clients tels que le producteur de pétrole américain Chevron CVX.N . Energy Transfer a déclaré en juin qu'il fournirait à Chevron 1 mtpa supplémentaire à partir de Lake Charles, ce qui porterait à 3 mtpa le total des volumes contractuels pour Chevron. Le producteur de pétrole n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Les contrats ont ralenti dans toutes les installations de GNL, et les taux contractuels sur les accords de vente et d'achat sont beaucoup plus bas que les taux précédents, ce qui réduit les marges des développeurs de GNL, selon les analystes. "Il y a beaucoup de capacité et beaucoup trop de projets. Certains projets vont disparaître", a déclaré Uday Turaga, fondateur de la société de recherche et de conseil en énergie ADI Analytics.

TRANSFERT D'ÉNERGIE: EXTENSION DE LA CAPACITÉ DES GAZODUCS

La société basée à Dallas a également annoncé jeudi une augmentation de la capacité de transport de son projet d'expansion du gazoduc Transwestern afin de répondre à la demande supplémentaire des clients. Le projet d'expansion du gazoduc, appelé Desert Southwest, coûtera désormais environ 5,6 milliards de dollars, sans tenir compte des fonds utilisés pendant la construction, a déclaré Energy Transfer. Le projet devait auparavant coûter environ 5,3 milliards de dollars, y compris une provision de 600 millions de dollars pour les fonds utilisés pendant la construction. Le diamètre du gazoduc principal du projet passera de 42 pouces (106 cm) à 48 pouces, ce qui augmentera la capacité du projet jusqu'à 2,3 milliards de pieds cubes par jour, a déclaré Energy Transfer. La capacité nominale du gazoduc était auparavant de 1,5 milliard de pieds cubes par jour. La mise en service du gazoduc est prévue pour le quatrième trimestre 2029. "Il y a une croissance significative de la demande dans la région du sud-ouest désertique, y compris la possibilité de retirer et/ou de convertir les centrales électriques au charbon au gaz naturel, ce qui pourrait être encore plus bénéfique pour le projet", a déclaré la société, ajoutant que la capacité finale du projet d'expansion serait basée sur la demande du marché.