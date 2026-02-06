JO 2026/Sécurité: Meloni reçoit JD Vance, minimise la présence de l'ICE

Le vice-président américain JD Vance en visite en Italie

La présidente du Conseil italien Giorgia Meloni a rencontré vendredi à Milan le vice-président américain JD Vance, quelques heures avant ‍la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques d'hiver, profitant de cette rencontre pour réaffirmer les liens entre les États-Unis et l'Italie malgré les tensions liées au déploiement d'agents de police de ‌l'immigration américaine (ICE).

Le secrétaire d'État américain Marco Rubio a également assisté à la réunion.

À Milan, de nouvelles manifestations ont eu lieu pour protester contre la présence d'agents de ​l'ICE, en raison de leur application brutale de la politique de répression de ⁠l'immigration du président Donald Trump, et la fermeture de certaines rues avant la cérémonie d'ouverture des JO.

Munis de sifflets en plastique, devenus un symbole ⁠des manifestations anti-ICE aux États-Unis, ‍les manifestants ont également exhorté JD Vance et Marco Rubio à ⁠rentrer chez eux.

"Ils sont ici pour la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques, mais c'est aussi l'occasion pour nous de discuter de nos relations bilatérales", a déclaré Giorgia Meloni après avoir ​accueilli les deux dirigeants américains à Milan, selon l'agence de presse italienne ANSA.

"L'Italie et les États-Unis ont toujours entretenu des liens très importants", a-t-elle ajouté, soulignant que les deux ⁠gouvernements s'efforçaient de renforcer leur coopération sur plusieurs fronts et de traiter les ​problématiques internationales.

Les propos de Giorgia Meloni ont été repris par JD ​Vance.

"Nous aimons l'Italie et ​le peuple italien. Comme vous l'avez dit, nous entretenons d'excellentes relations, de nombreux liens économiques ​et partenariats", a déclaré JD Vance.

"Selon l'esprit ⁠olympique, la compétition est basée sur des règles. Il est bon d'avoir des valeurs communes, et nous aurons un échange très constructif sur de nombreux sujets", a-t-il ajouté.

Dans une interview accordée jeudi soir au groupe audiovisuel Mediaset, Giorgia Meloni a qualifié l'opposition à la présence de ‌l'ICE de "surréaliste", soulignant que les agents en question, membres de la division des enquêtes de sécurité intérieure, coopèrent depuis longtemps avec l'Italie.

"Elle (la division) n'a jamais mené, ne pourrait jamais mener et ne mènera jamais d'opérations policières — contrôle ou application des lois sur l'immigration — sur notre territoire", a-t-elle déclaré.

(Rédigé par Giselda Vagnoni, avec le bureau de Milan ; version française Coralie ‌Lamarque, édité par Kate Entringer)