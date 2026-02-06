JO 2026/Saut à ski-La FIS dément les rumeurs de triche par l'agrandissement de pénis

Coupe du monde FIS de saut à ski

par Ossian Shine

La Fédération internationale de ski (FIS) a démenti vendredi les rumeurs selon lesquelles les sauteurs à ski s'injecteraient de la paraffine ou de l'acide hyaluronique dans le pénis afin d'obtenir un avantage concurrentiel, une ‍théorie qui a provoqué un scandale avant même l'ouverture officielle des Jeux olympiques 2026.

Jeudi, l'Agence mondiale antidopage (AMA) a déclaré être à l'affût de toute preuve indiquant que des sauteurs à ski masculins agrandissaient artificiellement leur pénis dans le but de manipuler l'une des règles de ce sport.

Cela fait suite ‌à des révélations du journal allemand Bild, qui affirme avoir découvert des informations internes selon lesquelles cette pratique était utilisée pour agrandir les mesures des combinaisons de saut à ski des athlètes et ainsi être plus aérodynamiques.

Des scientifiques et sauteurs à ski présents aux ​Jeux olympiques ont affirmé que si ces rumeurs étaient vraies, cela serait tout à fait logique.

Le sauteur à ski slovène Cene ⁠Prevc, médaillé d'argent aux Jeux olympiques 2022, a déclaré à Reuters que ces informations n'étaient pas une révélation pour lui.

"C'est un sujet qui a beaucoup fait parler il y a un mois dans le monde du saut à ski", ⁠a-t-il dit, ajoutant qu'il n'avait jamais fait cela et ‍ne connaissait personne qui le faisait.

La FIS a cherché à écarter cette affaire en la qualifiant ⁠de "rumeur infondée". Elle a déclaré qu'il n'y avait "jamais eu aucune indication, et encore moins de preuve" que cette pratique était employée.

"PLUS LA SURFACE EST GRANDE, PLUS ILS PEUVENT ALLER LOIN"

Dans la conception de leurs combinaisons, les sauteurs à ski d'élite subissent un scan complet du corps afin de s'assurer ​que l'habit ne contient pas de matière supplémentaire qui leur donnerait une meilleure flottaison dans les airs.

Alors que l'entrejambe de la combinaison d'un l'athlète peut descendre jusqu'au bas de ses parties génitales, un pénis agrandi donnerait potentiellement plus de matière pour améliorer les performances.

Bien qu'aucun athlète ou entraîneur n'ait ⁠déclaré connaître quelqu'un pratiquant cette méthode, la sauteuse à ski norvégienne Eirin Maria Kvandal a semblé parler au nom de ​beaucoup avec sa réaction.

"Je trouve cela horrible", a-t-elle déclaré en grimaçant. "C'est un grand pas à franchir pour ​obtenir un avantage."

Une étude publiée par ​la revue scientifique Frontiers suggère qu'un petit changement dans l'ajustement peut avoir des conséquences réelles une fois l'athlète dans les airs.

Une modélisation informatique a ​montré un gain de 2,8 mètres dans la distance du saut pour chaque ⁠centimètre supplémentaire de tissu.

"Plus leur surface est grande, plus ils exposent de surface dans les airs, plus ils vont loin", a déclaré Marco Belloli, directeur du département de mécanique de l'université Politecnico de Milan, à Reuters.

"Évidemment, c'est comme s'ils étaient des planeurs : plus la surface de l'aile est grande, plus ils peuvent aller loin."

"L'astuce consiste donc, pendant la phase de mesure (de la combinaison), à essayer d'augmenter le volume apparent du corps du sauteur afin que la ‌combinaison soit plus grande, que la surface de l'aile augmente, sans augmenter de manière significative la masse de l'athlète, c'est-à-dire son poids."

La manipulation des combinaisons des athlète a déjà conduit à des sanctions dans ce sport.

Deux médaillés olympiques norvégiens, Marius Lindvik et Johann Andre Forfang, ont été suspendus pendant trois mois l'année dernière après que leur équipe a été surprise en train d'ajuster secrètement les coutures autour de l'entrejambe de leurs combinaisons lors des Championnats du monde de ski 2025.

(Avec Elvira Pollina, Julien Pretot, Karolos Grohmann, Ursa Presern, Iain Axon, Liz Hampton, Tommy Lund, Giselda Vagnoni ; ‌version française Etienne Breban, édité par Kate Entringer)