Energy Fuels lance son projet d'expansion dans l'Utah afin de renforcer l'approvisionnement américain en aimants

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Miner Energy Fuels UUUU.A a annoncé mercredi le lancement des travaux d'agrandissement de son usine de White Mesa, dans l'Utah, afin de permettre la production à grande échelle d'oxydes de terres rares lourdes, destinés à la fabrication d'aimants et à d'autres applications nécessitant des matériaux critiques.

* "L'extension prévue vise à augmenter la capacité de production pour atteindre environ 20 tpa de terbium (Tb), 120 tpa de dysprosium (Dy), 140 tpa de samarium (Sm) et 20 tpa d'europium (Eu)", a indiqué la société.

* Les circuits de production du terbium et du dysprosium devraient être achevés d’ici fin 2027, les circuits restants étant prévus pour fin 2028.

* Selon Energy Fuels, le projet devrait représenter environ 104 millions de dollars de dépenses d’investissement et sera financé en grande partie par des prêts et des subventions du gouvernement américain, la partie en fonds propres provenant du fonds de roulement.

* Energy Fuels avait annoncé plus tôt cette année un engagement conditionnel portant sur un financement du gouvernement américain pouvant atteindre 725 millions de dollars, destiné au traitement des minéraux critiques et à la construction d’une usine prévue pour la production de métaux et d’alliages de terres rares.

* En juin, Energy Fuels a déclaré qu’elle allait acquérir la société allemande Vacuumschmelze dans le cadre d’une transaction en numéraire et en actions d’un montant de 1,9 milliard de dollars, parallèlement à son acquisition en cours d’Australian Strategic Materials.