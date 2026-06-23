Energy Fuels conclut un accord de 1,9 milliard de dollars avec VAC pour mettre en place une chaîne d'approvisionnement allant de la mine à l'aimant

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Energy Fuels UUUU.A a annoncé mardi son intention d'acquérir le fabricant allemand d'aimants Vacuumschmelze GmbH pour environ 1,9 milliard de dollars en espèces et en actions, afin de mettre en place une chaîne d'approvisionnement intégrée, allant de l'exploitation minière des terres rares à la fabrication d'aimants finis destinés à des clients des secteurs de la défense, de l'automobile et des technologies.

L'action Energy Fuels a chuté de 6,2% lors des échanges avant l'ouverture de la Bourse.

Les États-Unis et l’Europe s’efforcent de sécuriser leurs approvisionnements en minéraux critiques et de réduire leur dépendance vis-à-vis de la Chine, qui domine l’exploitation minière, le traitement et la fabrication d’aimants à base de terres rares à l’échelle mondiale.

Les aimants en terres rares sont utilisés dans les véhicules électriques, les systèmes de défense, la robotique, les semi-conducteurs et les centres de données.

Aux termes de l’accord, Energy Fuels acquerra 100 % de Vacuumschmelze GmbH, connue sous le nom de VAC, auprès de la société américaine de capital-investissement Ara Partners, pour un montant de 718 millions de dollars en espèces et 65,853 millions d’actions ordinaires d’Energy Fuels nouvellement émises.

Energy Fuels a déclaré que cette opération permettrait de combiner ses activités d’extraction et de traitement des terres rares avec les capacités de fabrication d’aimants de VAC, créant ainsi une chaîne d’approvisionnement qu’elle contrôlerait de la mine à l’aimant fini.

La semaine dernière, la société basée à Denver, dans le Colorado, a reçu un engagement conditionnel d’un montant maximal de 725 millions de dollars de la part de l’Office of Strategic Capital américain, sous la forme d’un prêt sur 20 ans destiné à accélérer l’extension prévue de l’usine de White Mesa, dans l’Utah, ainsi que la construction de l’usine American Metals.

"En collaboration avec VAC, nous renforcerons les chaînes d’approvisionnement mondiales en terres rares et en aimants, en fournissant une source fiable, sûre et diversifiée de matériaux essentiels, depuis les mines jusqu’aux aimants permanents de grande valeur", a déclaré Ross Bhappu, directeur général d’Energy Fuels.

Une fois la transaction finalisée, ce qui devrait intervenir début 2027, VAC deviendra une filiale à 100 % d’Energy Fuels.