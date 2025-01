Enel: succès de l'émission obligataire de 2 MdsE information fournie par Cercle Finance • 08/01/2025 à 11:30









(CercleFinance.com) - Enel S.p.A. annonce l'émission réussie de nouvelles obligations hybrides perpétuelles subordonnées non convertibles, d'un montant total de 2 milliards d'euros, destinées aux investisseurs institutionnels.



Cette émission a été sursouscrite plus de trois fois, avec des demandes atteignant 6,8 milliards d'euros, permettant un coût moyen inférieur à la valeur marchande et un coupon moyen de 4,375 %.



L'opération, en ligne avec le plan stratégique 2025-2027, vise à optimiser le coût du capital pour soutenir les investissements industriels.



Deux séries d'obligations ont été émises, chacune d'un montant de 1 milliard d'euros, avec des coupons fixes initiaux respectivement de 4,250% et 4,500%, et des dates de réinitialisation fixées en 2030 et 2033.



Les titres seront cotés sur Euronext Dublin, avec une notation attendue de Baa3/BB+/BBB- et un contenu en fonds propres de 50 %.





