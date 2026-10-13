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Enbridge sollicite un soutien pour l'extension du gazoduc reliant le Texas à la Louisiane
information fournie par Reuters 13/10/2026 à 18:55

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La filiale Texas Eastern Transmission d'Enbridge a indiqué qu'elle souhaitait évaluer l'intérêt des clients pour son projet d'extension Katy-Gillis, un projet de transport de gaz naturel qui pourrait offrir une capacité allant jusqu'à 2 milliards de pieds cubes par jour.

* Ce projet est destiné à acheminer du gaz naturel depuis le nœud de Katy, au Texas, vers les marchés en forte croissance du sud-ouest de la Louisiane.

* Il serait développé en collaboration avec Mustang Express Pipeline LLC et combinerait les services de transport des réseaux Mustang Express et Texas Eastern.

* Le projet proposé devrait améliorer l’accès aux installations d’exportation de GNL ainsi qu’aux marchés industriels et de production d’électricité le long de la côte américaine du golfe du Mexique, a indiqué Enbridge dans un communiqué.

* La période d’appel à manifestation d’intérêt, sans engagement, a débuté le 7 octobre et s’achèvera le 30 octobre; pendant cette période, les clients potentiels peuvent soumettre leurs demandes de transport.

* Une «open season» permet aux clients potentiels d’indiquer la capacité de gazoduc qu’ils souhaitent réserver avant qu’une entreprise ne décide de donner suite ou non à un projet.

* Sous réserve d’obtenir un soutien commercial suffisant et les autorisations requises, le projet vise une mise en service début 2031.

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