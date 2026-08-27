Enbridge et KKR créent une coentreprise pour investir dans le gazoduc Westcoast

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions tirées du paragraphe 2)

La société énergétique canadienne Enbridge

ENB.TO a annoncé jeudi avoir conclu un accord en vue de créer une coentreprise avec KKR KKR.N et Apollo afin d’investir environ 2,7 milliards de dollars canadiens dans les extensions de son réseau de gazoducs Westcoast en Colombie-Britannique.

KKR et Apollo investissent aux côtés d'Enbridge alors que la demande en infrastructures de gaz naturel augmente dans l'Ouest canadien et dans le nord-ouest des États-Unis, tandis que le réseau Westcoast offre également un accès aux marchés internationaux du GNL.

Aux termes de l’accord,les deux sociétés d’investissementdétiendront une participation indirecte de 29 % dans le réseau Westcoast dès la mise en service de l’extension Sunrise, en échange de 0,7 milliard de dollars canadiens en espèces.

Enbridge conservera la participation majoritaire et le contrôle opérationnel du réseau, conformément aux termes de l’accord.

Le programme d’extension d’Aspen Point devrait entrer en service en 2026, suivi du programme d’extension Sunrise fin 2028.

(1 $ = 1,3883 dollar canadien)