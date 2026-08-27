Enbridge et KKR créent une coentreprise de 1,95 milliard de dollars pour financer l'extension du gazoduc Westcoast

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Fournit des précisions sur la coentreprise et les projets d'expansion tout au long de l'article)

La société énergétique canadienne Enbridge

ENB.TO a annoncé jeudi avoir conclu un accord en vue de créer une coentreprise avec KKR KKR.N et Apollo afin d’investir environ 2.7 milliards de dollars canadiens (1.95 milliard de dollars américains) dans l’extension de son réseau de gazoducs Westcoast en Colombie-Britannique.

Les gestionnaires d'actifs investissent de plus en plus dans les actifs de production et de transportalors que la demande en infrastructures de gaz naturel croît rapidement dans un contexte d’augmentation des exportations de GNL et de prolifération des centres de données.

La demande en infrastructures de gaz naturel dans l’Ouest canadien et dans le nord-ouest des États-Unis est également en hausse, le réseau Westcoast d’Enbridge offrant un accès aux marchés internationaux du GNL.

Aux termes de l’accord, KKR et Apollo financeront les projets d’extension d’Aspen Point et de Sunrise, tandis qu’Enbridge recevra 700 millions de dollars canadiens en espèces à la clôture de l’opération et conservera la participation majoritaire ainsi que le contrôle opérationnel du gazoduc.

Le réseau de gazoducs Westcoast s’étend sur 2.900 kilomètres (1.802 miles), du nord-est de la Colombie-Britannique jusqu’à la frontière canado-américaine, avec une capacité actuelle de 3.6 milliards de pieds cubes de gaz naturel par jour (Bcf/j).

Le projet d’extension d’Aspen devrait ajouter 535 millions de pieds cubes par jour (mmcf/j) de nouvelle capacité de transport après sa mise en service en 2026.

Par ailleurs, le projet d’extension Sunrise devrait ajouter une capacité de transport de gaz naturel de 300 mmcf/j en Colombie-Britannique et entrer en service fin 2028, après quoi la capacité totale du réseau Westcoast passera à 3.9 Bcf/j.

Ces deux projets d'extension ont déjà obtenu l'autorisation réglementaire et sont soutenus sur le plan commercial par des contrats « take-or-pay » à long terme.

Enbridge a indiqué disposer d’une option de rachat de la participation des investisseurs dans la coentreprise à tout moment entre la septième et la quatorzième année suivant la clôture de l’opération.

(1 dollar américain = 1,3883 dollar canadien)