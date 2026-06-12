EN PROFONDEUR-Comment les manœuvres de Musk ont poussé les investisseurs à se ruer sur les actions de SpaceX, en faisant abstraction des risques

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Musk contrôle étroitement le processus d'introduction en bourse de SpaceX, imposant ses conditions aux banques et aux investisseurs

* Les premiers investisseurs ont mis à profit leurs relations personnelles, ont été soumis à un contrôle rigoureux et n'ont eu accès qu'à des informations limitées

* Les risques incluent la position dominante de Musk, une valorisation élevée et une importante allocation aux investisseurs particuliers

par Echo Wang

Ces dernières années, Elon Musk s’est montré très sélectif quant aux personnes qu’il autorisait à investir dans SpaceX, la société de fusées qui fait cette semaine son entrée très attendue en bourse . Un investisseur a déclaré que lorsque SpaceX SPCX.O était une société privée, il avait utilisé ses relations avec un cousin de l’entrepreneur milliardaire pour acheter pour 10 millions de dollars d’actions du fabricant de satellites en 2018. Un gestionnaire de portefeuille d’un fonds américain de 500 milliards de dollars a déclaré avoir dû faire appel à ses relations avec un membre du conseil d’administration de Tesla

TSLA.O , dirigée par Musk, pour obtenir une allocation d’actions SpaceX en 2023.

Ces deux investisseurs ayant investi avant l’introduction en bourse ont déclaré que même après avoir mis un pied dans la porte, ils avaient dû se rendre au siège de SpaceX. Là-bas, dans un renversement des rôles, ils ont été interrogés par l’équipe de Musk, dont le directeur financier Bret Johnsen, avant de recevoir le feu vert pour investir. En fin de compte, ils ont dû obtenir l’approbation personnelle de l’homme le plus riche du monde, et bien qu’ils aient injecté des millions de dollars, ils ont déclaré n’avoir reçu que des informations financières limitées sur l’entreprise. Ces deux investisseurs — ainsi qu’au moins dix autres investisseurs ayant participé à l’introduction en bourse interrogés par Reuters — se réjouissent de la tournure prise par les événements jusqu’à présent, car la valeur de leur investissement a explosé. Valorisée à environ 30 milliards de dollars en 2018 lorsque Lyndon Rive — cousin de Musk et ancien directeur général de SolarCity, qui fait désormais partie de Tesla Energy — a vendu sa participation au gestionnaire de fonds, SpaceX devrait être cotée en bourse avec une valorisation de 1 750 milliards de dollars .

D'autres investisseurs ont décrit une dynamique similaire. « Lorsque nous avons investi, c'était clair: Elon contrôle tout, et vous ne saurez rien à moins d'investir 250 millions de dollars () », a déclaré Ross Gerber, directeur général de Gerber Kawasaki, une société d'investissement qui détient des actions de SpaceX et de Tesla. M. Gerber a déclaré avoir investi malgré tout, car son investissement dans Tesla s'était avéré extrêmement rentable.

Aujourd’hui, alors que SpaceX fait son entrée sur les marchés boursiers, Musk dicte ses conditions à chaque étape du processus d’introduction en bourse. Les banques les plus importantes et les plus puissantes du pays — notamment Goldman Sachs GS.N et Morgan Stanley MS.N — se sont vu dicter comment commercialiser ses actions et auprès de qui. Certaines banques se sont vu indiquer le volume précis des ordres qu’elles devaient « exécuter » — dans certains cas, plusieurs milliards de dollars — et ont reçu des instructions sur les types d’investisseurs à attirer, ont déclaré cinq sources proches du dossier. Les banques ont accepté de garantir l’introduction en bourse sans savoir combien elles seraient rémunérées, ont indiqué ces sources.

La directeur général de la bourse Nasdaq NDAQ.O , Adena Friedman, a fait pression sur Musk et la présidente de SpaceX, Gwynne Shotwell, pendant plusieurs mois pour obtenir cette cotation, ont déclaré des sources proches de la bourse. En mars, le Nasdaq a modifié ses règles d’indexation afin d’accélérer l’entrée d’entreprises à forte capitalisation comme SpaceX dans l’indice Nasdaq-100 peu après leur cotation. Cette fois-ci, cependant, contrairement aux gestionnaires de fonds qui sont entrés tôt grâce à leurs relations et qui réalisent d'énormes gains, les valorisations élevées de la société ont réduit la marge d'erreur — et 30 % de l'offre de 75 milliards de dollars est destinée aux investisseurs particuliers, y compris les petits épargnants. SpaceX présente une multitude de risques pour ceux qui achètent ses actions: une gouvernance d'entreprise défaillante avec Musk aux commandes absolues , des activités déficitaires, des transactions entre les sociétés de Musk et des objectifs difficiles à évaluer tels que la colonisation de Mars et l'implantation de centres de données dans l'espace. Mais dans la ruée pour obtenir une part du gâteau, rares sont ceux qui s'y intéressent.

« Aucun fiduciaire ne devrait accepter cette combinaison défavorable de risques financiers et de gouvernance », a écrit Tejal Patel, directeur exécutif du SOC Investment Group, affilié à un syndicat, dans une lettre datée du 4 juin adressée à d’autres investisseurs potentiels de SpaceX.

SpaceX et Musk n'ont pas répondu aux demandes de commentaires. Rive, l'ancien directeur général de SolarCity, n'a pas répondu à une demande de commentaires, pas plus que le directeur financier de SpaceX, Johnsen.

Citi n'a pas répondu aux demandes de commentaires. Bank of America BAC.N , Goldman Sachs, JPMorgan JPM.N , Morgan Stanley et le Nasdaq ont refusé de commenter.

LE PROCESSUS DE SÉLECTION INHABITUEL DE MUSK

L'introduction en bourse à venir promet d'être une aubaine pour les premiers investisseurs et employés de SpaceX. Le gestionnaire de fonds qui a acheté les actions de Rive pour 10 millions de dollars a déclaré qu'il détenait désormais plus de 200 millions de dollars de gains. Après l'introduction en bourse, SpaceX représenterait 20 % du portefeuille de son fonds de 1,5 milliard de dollars.

Le gestionnaire de fonds, qui a demandé à rester anonyme pour pouvoir s'exprimer librement, a déclaré que lorsqu'il a été présenté pour la première fois à SpaceX en tant qu'investisseur potentiel, on lui a demandé de se rendre au siège de la société spatiale pour un entretien avec Johnsen, le directeur financier. Au cours de la réunion, a-t-il déclaré, il a été interrogé sur toute une série de questions, notamment les finances de son fonds, son intention de participer à de futures levées de fonds et la provenance de ses fonds.

Le gestionnaire de fonds a reçu certaines informations sur l’entreprise de la part de Rive, qui devait obtenir l’accord de SpaceX avant de pouvoir vendre les actions. Afin d’en savoir plus sur SpaceX, l’investisseur a déclaré avoir dû rechercher des informations auprès d’autres sources, notamment un fournisseur qui fabriquait des pièces pour l’entreprise de satellites.

Si ce type de sélection rigoureuse des investisseurs potentiels devient de plus en plus courant à mesure que les entreprises privées grandissent et acquièrent du pouvoir sur le marché, cela était inhabituel à l’époque, a déclaré l’investisseur, ajoutant: « Nous avions l’impression d’être interrogés plus que de les interroger nous-mêmes. »

L’investisseur a déclaré avoir finalement obtenu des informations financières de haut niveau — chiffres d’affaires et taux de croissance — mais aucun détail, tel qu’une copie du bilan. Cela contrastait avec la plupart des entreprises du portefeuille de son fonds, qui fournissent des informations bien plus détaillées et des mises à jour fréquentes.

SpaceX conserve une structure actionnariale relativement concentrée pour une entreprise de cette taille, ont déclaré six des investisseurs détenant des actions. Reuters n’a pas pu déterminer combien d’actionnaires figurent dans le registre officiel de SpaceX, mais les entreprises privées peuvent compter au maximum 2 000 actionnaires avant que des réglementations supplémentaires n’entrent en vigueur.

SPACEX BOULEVERSE LE PROCESSUS TRADITIONNEL D'INTRODUCTION EN BOURSE

Lorsqu’elles souscrivent des opérations, les banques mènent généralement le processus de prospection des investisseurs en s’appuyant sur leurs propres relations et en faisant preuve d’une grande discrétion: elles contactent les investisseurs, évaluent leur intérêt et font des recommandations à l’émetteur sur le montant à allouer à chacun. Au cours de la tournée de présentation d’une entreprise, les investisseurs manifestent leur intérêt dans une fourchette de prix définie, et le prix final est déterminé en fonction de cette demande. Ce processus donne l’impression d’un certain contrôle sur l’offre. SpaceX a bouleversé ce processus , en attribuant aux banques des groupes d’investisseurs et des zones géographiques spécifiques dans le cadre de ce que les acteurs du marché décrivent comme une structure en « couloirs », demandant ainsi aux établissements de se concentrer sur des parties bien définies de l’offre plutôt que de se faire concurrence de manière générale sur l’ensemble de l’opération. L’entreprise a ensuite fixé un prix d’offre fixe avant le lancement de la tournée de présentation.

Une source proche de l’opération a défendu cet arrangement, expliquant qu’il était né de la volonté de l’entreprise de faire en sorte que son armée de souscripteurs — SpaceX compte 23 banques pour son introduction en bourse — assume sa juste part de travail et se voie attribuer « des responsabilités et un sentiment d’appropriation ».

Cette personne a indiqué que certains banquiers s’étaient installés au siège de SpaceX pendant plus de six mois, concevant le processus comme une « formidable collaboration ». Une autre caractéristique inhabituelle de l’offre est l’importante part allouée aux investisseurs particuliers . Lors d’une réunion virtuelle de lancement avec l’ensemble du syndicat des banques participant à l’introduction en bourse, le 6 avril, M. Johnsen a déclaré aux participants que SpaceX agissait ainsi « intentionnellement ».

« Ce sont des personnes qui nous ont apporté un soutien incroyable, à nous et à Elon, depuis longtemps, et nous voulons nous assurer de leur témoigner notre reconnaissance », a-t-il déclaré, selon une transcription de ses propos consultée par Reuters.

L'un des banquiers présents à la réunion a indiqué que SpaceX prévoyait de commercialiser ses actions auprès d'investisseurs particuliers à l'international, notamment dans l'Union européenne, en Australie, au Canada, au Japon et en Corée, sans passer par une cotation en bourse. De l'avis général, la demande pour l'action devrait être forte . Les analystes travaillant sur l'opération recevaient jusqu'à 20 appels par jour d'investisseurs, soit bien plus que les 10 à 15 appels habituellement enregistrés lors d'offres très demandées, a déclaré l'une des sources.

« Je comprends les deux côtés de la question. Mais parier contre Elon Musk s’est avéré être une erreur, avec le recul », a déclaré Bradford Briner, trésorier de l’État de Caroline du Nord, lors d’une interview. M. Briner s’attend à ce que son fonds de pension public, d’une valeur de 149 milliards de dollars, finisse par détenir environ 30 millions de dollars d’actions SpaceX, la société étant intégrée à l’indice Russell 1000, suivi par une partie du fonds.