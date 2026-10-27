EN EXCLUSIVITÉ-Une société israélienne soupçonnée d'espionnage aurait particulièrement ciblé les utilisateurs de Starlink, selon certaines sources

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* Selon des sources, les données télémétriques de TrendAI indiquent que Discover-Tech était le premier enchérisseur sur le trafic Starlink dans plus de 100 pays

* Selon six personnes proches du dossier, les chercheurs estiment que ces publicités visent probablement à géolocaliser ou à surveiller les utilisateurs de Starlink

* La société israélienne Discover-Tech fait déjà l'objet d'une enquête suite à des allégations selon lesquelles elle aurait espionné des internautes

par Raphael Satter

Les experts d’une société spécialisée dans la défense numérique ont récemment découvert qu’une entreprise israélienne spécialisée dans les technologies publicitaires ciblait massivement les utilisateurs du service Internet par satellite Starlink, probablement dans le but de les espionner, selon six personnes proches du dossier.

Les chercheurs de TrendAI, une division de la société de cybersécurité Trend Micro basée à Tokyo 4704.T , ont conclu que la société israélienne Discover-Tech était l’une des principales sources de publicités numériques diffusées auprès des utilisateurs du service Starlink de SpaceX et que ces publicités étaient probablement utilisées pour les géolocaliser ou les surveiller d’une autre manière, selon ces six personnes.

Les chercheurs, qui se sont appuyés sur les données publicitaires numériques issues de la télémétrie de TrendAI pour tirer leurs conclusions, ont constaté que Discover-Tech était devenue l’un des principaux enchérisseurs mondiaux pour les publicités ciblant les utilisateurs de Starlink et qu’elle occupait la première place en termes d’enchères sur le trafic Starlink dans plus de 100 pays, dont plusieurs où Starlink était lui-même interdit ou soumis à des restrictions. Le terme « enchères » désigne le système complexe par lequel les annonceurs s’assurent un espace dans les navigateurs et les applications des utilisateurs.

SpaceX SPCX.O n’a pas répondu aux demandes de commentaires. Discover-Tech et son directeur général n’ont pas répondu aux demandes de commentaires au cours des deux dernières semaines.

TrendAI a publié le 15 octobre un rapport concernant le ciblage des utilisateurs de Starlink, mais n’a pas nommé Discover-Tech, indiquant à la place que la partie responsable était « une entité spécialisée dans les technologies publicitaires » qu’elle a baptisée « Shadow-Earth-79 ». Les six sources ont déclaré que Shadow-Earth-79 était le nom de code utilisé par TrendAI pour désigner Discover-Tech.

TrendAI n’a pas directement répondu aux questions visant à savoir pourquoi son rapport n’identifiait pas Shadow-Earth-79 par son nom, expliquant dans un communiqué que son approche en matière d’attribution visait à réduire le risque d’erreurs et à éviter les « étiquettes dictées par le battage médiatique » ou les « noms d’acteurs instables susceptibles d’induire les défenseurs en erreur, de fausser la hiérarchisation des risques et de déclencher des mesures de riposte inappropriées ».

Trouver des moyens de suivre les utilisateurs de Starlink est devenu une véritable industrie artisanale, alors que les gouvernements du monde entier tentent de maîtriser la prolifération des terminaux Internet par satellite. Comme ils acheminent les données via des satellites exploités par SpaceX plutôt que par des opérateurs de télécommunications soumis à une réglementation nationale, ces terminaux peuvent contourner les restrictions Internet locales, communiquer dans des zones hostiles ou coordonner des actions sur les champs de bataille. Starlink est devenu une ressource particulièrement importante en Ukraine, dont l’armée s’appuie sur ce service pour les communications en première ligne et pour diriger les frappes de drones .

En mai, le journal israélien Haaretz et le site web Intelligence Online ont rapporté séparément que des entreprises israéliennes proposaient à leurs clients des moyens d’identifier et de suivre les utilisateurs de Starlink. Haaretz a indiqué que l’exploitation des données publicitaires semblait jouer un rôle clé dans ce processus.

DISCOVER-TECH ACCUSÉE D’UNE OPÉRATION D’ESPIONNAGE À PLUS GRANDE ÉCHELLE

Le jour même où TrendAI a publié son rapport sur Shadow-Earth-79, l’organisme canadien de surveillance du cyberespace Citizen Lab et la société new-yorkaise de technologies publicitaires Confiant ont dénoncé Discover-Tech en citant nommément l’entreprise .

Les deux groupes ont déclaré que l’entreprise israélienne avait abusé du processus d’enchères publicitaires, ce qui peut entraîner la fuite de données sur les internautes vers l’enchérisseur.

Au fil du temps, les enchérisseurs peuvent collecter ces données divulguées, les compiler et les fusionner avec d’autres informations afin de désanonymiser les utilisateurs, de les suivre sur le Web et, dans certains cas, de les exposer à un ciblage par des logiciels de surveillance.

Citizen Lab et Confiant ont indiqué que ces publicités avaient été diffusées au sein de des dizaines de réseaux sensibles appartenant à des médias, des gouvernements et des entreprises technologiques .

En réponse à ces enquêtes, Google, Comcast et d’autres entreprises ont déclaré avoir retiré Discover-Tech de leurs plateformes publicitaires.

Au moins une grande entreprise technologique américaine et une organisation internationale ont récemment ouvert des enquêtes internes afin de déterminer si les publicités de Discover-Tech ciblaient leurs employés, selon l’une de ces personnes et une septième source proche du dossier.

PREMIER ANNONCEUR AU YÉMEN ET AU SUD-SOUDAN

Le rapport de TrendAI a mis en évidence des schémas d’enchères suspects suggérant que Shadow-Earth-79 exploitait « une infrastructure de ciblage et de suivi plutôt qu’une opération publicitaire commerciale ».

Outre le « biais évident » en faveur de l’achat de publicités ciblant les utilisateurs de Starlink, le rapport indiquait que Shadow-Earth-79 était le premier acheteur de publicités en Syrie, en Libye, au Yémen et au Soudan du Sud, et le deuxième en Afghanistan, alors même que « la demande en publicités occidentales légitimes dans les États soumis à des sanctions ou en situation de conflit actif est pratiquement nulle ». Il indique que l’entité a remporté « une part de marché invraisemblablement dominante » des enchères dans plusieurs pays, notamment la Hongrie, Israël, l’Égypte, l’Azerbaïdjan et le Venezuela.

Les chercheurs de TrendAI étaient convaincus que Discover-Tech était à l’origine de ces activités d’enchères suspectes et ont envisagé de citer le nom de l’entreprise dans le rapport de TrendAI, selon les six personnes proches du dossier. Mais ils ont finalement renoncé à l’idée d’attribuer publiquement ces activités à une entreprise nommément désignée après que les dirigeants de TrendAI eurent soulevé des préoccupations d’ordre juridique, ont déclaré cinq de ces sources.

L’autocensure est courante dans le secteur de la cybersécurité, en particulier lorsque les dirigeants craignent que la révélation d’opérations de surveillance n’entraîne des représailles, selon des experts du secteur.

Plus tôt cette année, la société américaine de cybersécurité Palo Alto a supprimé toute référence explicite à la Chine d’un rapport sur une campagne mondiale de cyberespionnage, alors même que ses chercheurs étaient convaincus que le piratage pouvait être imputé à Pékin, comme l’avait rapporté Reuters à l’époque . Reuters a indiqué que le rapport avait été édulcoré par crainte que le fait de pointer du doigt la Chine ne cause des problèmes aux activités de Palo Alto dans ce pays, qui faisaient déjà l’objet d’une surveillance étroite à la suite d’une directive de Pékin ordonnant aux entreprises nationales de ne pas utiliser ses produits . Palo Alto a déclaré que l’absence de mention de la source dans son rapport n’était pas liée aux « réglementations chinoises en matière de marchés publics » et que toute suggestion contraire était « spéculative et fausse ».