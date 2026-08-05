EN EXCLUSIVITÉ-Sysco a cessé d'acheter de la laitue iceberg en provenance du Mexique en raison de l'épidémie de cyclosporose aux États-Unis, a déclaré son directeur général

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de puces, d'informations contextuelles et de commentaires du directeur général de Sysco)

* Sysco achète désormais de la laitue iceberg cultivée aux États-Unis, déclare le directeur général Kevin Hourican

* L'épidémie de cyclosporose a entraîné une baisse de la demande des consommateurs pour la laitue

* Le CDC recense 10.468 cas de cyclosporose confirmés en laboratoire à l'échelle nationale

par Tom Polansek

Sysco SYY.N , le plus grand distributeur alimentaire américain, a cessé d’acheter de la laitue iceberg en provenance du Mexique en raison de l’épidémie de cyclosporose qui touche les États-Unis, a déclaré mardi son directeur général, Kevin Hourican.

Cette décision montre à quel point la plus grande épidémie de cyclosporose jamais enregistrée aux États-Unis a contraint la chaîne d’approvisionnement alimentaire à s’adapter, alors que le nombre de cas ne cesse d’augmenter.

Une enquête menée par la Food and Drug Administration (FDA) américaine a établi un lien entre l’épidémie et la laitue iceberg servie dans les restaurants Taco Bell et provenant des exploitations de la société privée Taylor Farms, situées dans le centre du Mexique. Les autorités continuent toutefois de rechercher d’autres sources potentielles.

“Nous ne leur achetons pas de laitue iceberg, et nous n’en achetons pas non plus au Mexique”, a déclaré Kevin Hourican lors d’une interview. “Dans la mesure où nous pouvons diversifier davantage nos approvisionnements, c’est un point sur lequel nous travaillons activement.” La cyclosporose est une maladie intestinale qui provoque une diarrhée explosive et qui, en général, ne met pas la vie en danger. Le Michigan, qui a été durement touché par cette épidémie, a indiqué lundi que deux personnes étaient décédées; elles souffraient de pathologies sous-jacentes graves qui ont pu être aggravées par la maladie et la déshydratation qui en a résulté.

La cyclosporose se contracte après avoir consommé des aliments ou de l’eau contaminés par des matières fécales humaines contenant le parasite microscopique Cyclospora.

À la mi-juillet, Sysco a déclaré avoir suspendu les ventes et la distribution de la laitue iceberg de Taylor Farms provenant du Mexique. Sysco avait alors procédé à un rappel volontaire, puis Taylor Farms avait informé le distributeur d’un rappel officiel, a précisé Kevin Hourican.

“C’est un fournisseur de grande qualité et d’une grande intégrité, mais nous avons dû prendre des mesures”, a déclaré Kevin Hourican. “Nous avons réduit notre approvisionnement auprès d’eux autant que possible. Comme il s’agit d’une très grande entreprise, on ne peut pas simplement mettre fin à cette collaboration du jour au lendemain.”

La semaine dernière, l’ancien commissaire de la FDA, Scott Gottlieb, a déclaré que certains grands distributeurs et restaurants évitaient les produits maraîchers provenant d’autres producteurs du centre du Mexique, par crainte d’une contamination plus large des exploitations agricoles de la région. Sysco a indiqué qu’elle s’approvisionnait désormais en laitue iceberg cultivée aux États-Unis. L’entreprise a pu trouver les quantités dont elle avait besoin, car l’épidémie de cyclosporose a entraîné une baisse de la demande des consommateurs pour la laitue, a expliqué Kevin Hourican.

“Taylor Farms est le plus grand producteur – c’est le numéro un – et si nous ne pouvons pas nous approvisionner chez eux, nous pouvons facilement nous tourner vers d’autres fournisseurs”, a-t-il déclaré. “Le défi consiste à remplacer les quantités que nous achetons ailleurs, et c’est une question sur laquelle nous travaillons.” Les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC), dont la surveillance accuse un retard de plusieurs semaines par rapport aux rapports des États, ont recensé 10.468 cas de cyclosporose confirmés en laboratoire à l’échelle nationale, ainsi que plus de 12.255 cas suspects non encore confirmés par des tests de laboratoire, selon leur site web.