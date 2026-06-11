EN EXCLUSIVITÉ-Selon des sources, la directrice des opérations de négoce international d'Exxon prendrait sa retraite

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) () par Stephanie Kelly, Arathy Somasekhar et Sheila Dang

Tracey Gunnlaugsson, responsable du trading mondial chez Exxon Mobil XOM.N , prend sa retraite, ont indiqué deux sources proches du dossier. Mme Gunnlaugsson, basée à Houston selon son profil LinkedIn, avait été nommée à la tête de la division trading en 2023 après avoir occupé pendant près de cinq ans le poste de vice-présidente des ressources humaines au sein de l'entreprise. Exxon a refusé de commenter. Reuters n'a pas pu joindre immédiatement Mme Gunnlaugsson pour obtenir ses commentaires. Les résultats du géant pétrolier ont été affectés par ce qu'Exxon qualifie de « pertes de timing » liées au trading, malgré la hausse des prix du pétrole due au conflit en cours au Moyen-Orient. La société a annoncé une perte comptable de 3,9 milliards de dollars liée aux produits dérivés au premier trimestre, ce qui a fait chuter le bénéfice net à son plus bas niveau en cinq ans.

Ces pertes ont contrasté avec les bénéfices de trading enregistrés au premier trimestre par les géants pétroliers européens, qui ont engrangé des milliards de dollars grâce à la crise de l'approvisionnement énergétique de cette année, déclenchée par la guerre menée par les États-Unis et Israël contre l'Iran. Les majors européennes ont passé des décennies à mettre en place des salles de marché, employant des centaines de personnes qui achètent et vendent du brut, des carburants et du gaz pour tirer parti des écarts de prix entre les régions et les périodes, et prennent également des positions sur les marchés dérivés. Cependant, les traders d’Exxon etde son concurrent américain Chevron CVX.N se concentrent sur l’optimisation des flux au sein de leurs propres réseaux de production, de raffineries et de points de vente de carburant. Cette approche privilégie la prévisibilité mais peut limiter les opportunités de tirer profit des fluctuations extrêmes du marché. Exxon utilise des produits dérivés financiers pour atténuer le risque de variation des prix pendant le délai nécessaire à la livraison des cargaisons aux clients. La valeur de l'expédition physique n'est pas reflétée dans les résultats tant que la transaction n'est pas finalisée, ce qui a eu un impact défavorable important sur le timing, a déclaré la société.

Ces effets de calendrier devraient s'estomper au cours des trimestres suivants et se traduire par une rentabilité, a déclaré Neil Hansen, directeur financier d'Exxon, lors d'une interview le mois dernier.

Lors de la conférence téléphonique sur les résultats avec les analystes, le directeur général d'Exxon, Darren Woods, a déclaré que la société était convaincue que ces pertes étaient un simple problème de timing « qui se résoudra de lui-même ».

« L'impact de calendrier s'explique principalement par le fait que la division commerciale tire parti des opportunités du marché et sécurise ses bénéfices », a-t-il déclaré.