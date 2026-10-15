EN EXCLUSIVITÉ-Selon certaines sources, SK Hynix subordonne la construction de sa nouvelle usine aux États-Unis à une augmentation des exportations américaines d'équipements pour puces électroniques vers la Chine

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Hynix cherche à acquérir de nouveaux équipements pour les espaces inutilisés de son site de Dalian

* L'usine produit des mémoires pour les SSD que Solidigm commercialise auprès des centres de données

* L'augmentation de la production en Chine aiderait Solidigm à financer une nouvelle usine de mémoires NAND aux États-Unis

(Ajout des commentaires de SK Hynix aux paragraphes 6 et 7, et du cours de l'action au dernier paragraphe)

par Karen Freifeld et Hyunjoo Jin

Le fabricant sud-coréen de puces SK Hynix cherche à obtenir l’autorisation de Washington pour exporter des équipements américains de fabrication de puces vers la Chine afin d’y augmenter sa production, condition préalable à la construction d’une usine aux États-Unis , ont déclaré mercredi deux personnes proches du dossier.

L’administration Trump fait pression sur SK Hynix

000660.KS , Samsung 005930.KS et d’autres fabricants étrangers de puces pour qu’ils construisent des usines aux États-Unis, dans le cadre d’une initiative visant à reconstruire les capacités de production américaines et à créer des emplois.

Dans un contexte de pénurie mondiale de puces mémoire qui a fait grimper les prix, Solidigm, la filiale américaine de SK Hynix, souhaite installer de nouveaux équipements pour produire des puces NAND dans des locaux inutilisés du site de SK Hynix à Dalian, en Chine. La mémoire flash NAND est utilisée dans les disques SSD installés dans les centres de données destinés à l’IA et au cloud computing.

L’usine NAND de Dalian utilise des équipements provenant de grands fabricants américains de matériel pour semi-conducteurs tels que Lam Research LRCX.O , Applied Materials AMAT.O et KLA KLAC.O .

La demande de Solidigm visant à obtenir une licence d’exportation américaine pour des équipements supplémentaires à Dalian, ainsi que le lien établi entreson projet de construction d’une nouvelle usine NAND aux États-Unis et son site de production chinois, n’avaient pas été rapportés auparavant.

"L’installation des équipements destinés au Mod B s’effectue en étroite concertation avec le gouvernement américain et sous son autorisation",a déclaré SK Hynix dans un communiqué adressé à Reuters.

"Aucune extension de capacité n’est envisagée pour le Mod B de Dalian, qui a été achevé en 2023", a-t-il précisé. Solidigm n’a pas souhaité s’exprimer sur le sujet.

Le ministère américain du Commerce, qui supervise les contrôles à l’exportation et négocie actuellement des investissements dans des sites de fabrication de semi-conducteurs, n’a pas répondu à une demande de commentaire.

Les États-Unis ont restreint les exportations d’équipements de fabrication de puces vers la Chine afin de freiner le développement par Pékin de semi-conducteurs de pointe utilisés dans l’intelligence artificielle et les applications militaires, des technologies que Washington considère comme essentielles à la sécurité nationale.

Reuters a rapporté le mois dernier que Solidigm envisageait de construire une usine de puces de mémoire flash NAND aux États-Unis. La construction d’usines de fabrication de semi-conducteurs, appelées "fabs" dans le secteur, nécessite des années et des milliards de dollars.

Une augmentation de la production en Chine aiderait Solidigm à financer une usine de mémoires NAND aux États-Unis, a déclaré l’une de ces sources, et constituerait une étape vers une production accrue sur le sol américain.

Solidigm envisage également une introduction en bourse dès l’année prochaine, afin de lever des fonds qui pourraient contribuer au financement de son usine américaine, a indiqué une autre source.

USINE DE DALIAN

Après un ralentissement du marché de la mémoire il y a quelques années, le marché de la mémoire NAND est aujourd’hui en plein essor et devrait rester tendu au cours des prochaines années, selon Walt Coon, expert du secteur de la mémoire chez TechInsights. Les prix ont été multipliés par sept depuis mi-2023, a-t-il précisé.

L’année dernière, le ministère du Commerce a révoqué les autorisations accordées à Hynix et Samsung, qui les dispensaient de demander des licences pour les équipements américains utilisés dans leurs usines chinoises, qualifiant ces autorisations de "faille juridique de l’ère Biden".

En contrepartie, le ministère du Commerce a déclaré qu’il accorderait des licences d’exportation pour permettre aux entreprises d’exploiter leurs usines existantes en Chine, mais qu’il ne prévoyait pas d’approuver des licences pour des équipements destinés à augmenter la capacité de production ou à moderniser la technologie. En décembre, le ministère a délivré une licence valable jusqu’en 2026 pour le site de SK Hynix à Dalian, qui limitait la quantité d’équipements.

L’usine de SK Hynix à Dalian abrite un espace de fabrication appelé "Mod B", construit en 2023, a indiqué une source. L’installation des équipements n’a pas été menée à terme en raison du ralentissement du marché de la mémoire.

Le Mod B abrite déjà certains outils de fabrication de puces, ont indiqué deux sources, mais dispose de la place nécessaire pour en accueillir beaucoup plus.

Le ministère du Commerce n’a pas encore délivré de licence pour l’importation d’équipements et de technologies supplémentaires fabriqués aux États-Unis en 2027, a déclaré une personne. Solidigm a également déposé une demande de licence d’exportation afin d’acheter des outils supplémentaires pour le Mod B, a-t-il ajouté.

Reuters a rapporté le mois dernier que SK Hynix était par ailleurs en pourparlers avec Intel INTC.O pour louer une partie de son usine de fabrication de puces prévue de longue date dans l’Ohio. La société sud-coréenne, qui se classe juste derrière Samsung Electronics 005930.KS parmi les deux premiers fournisseurs mondiaux de mémoires flash NAND, a également lancé la construction d’une usine de conditionnement de pointe pour les mémoires à haute bande passante dans l’Indiana.

YMTC, le fabricant chinois de mémoires flash NAND, s’est hissé à la troisième place au deuxième trimestre 2026, selon Counterpoint Research.

Jeudi, les actions de SK Hynix cotées à Séoul ont chuté de 11 % dans le sillage d’une vague de ventes généralisée dans le secteur technologique.