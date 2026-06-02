EN EXCLUSIVITÉ-Selon certaines sources, parmi les acquéreurs potentiels d'Uniper figureraient l'Office de placement des régimes de retraite du Canada (CPPIB) et la société tchèque EPH

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Christoph Steitz

L'Office de placement des régimes de retraite du Canada (CPPIB) et la société tchèque EPH figurent parmi les parties qui devraient manifester officiellement leur intérêt pour Uniper UN0k.DE la semaine prochaine, ont déclaré quatre personnes proches du dossier, dans le cadre d'une vente qui pourrait valoriser le groupe énergétique allemand à plus de 10 milliards d'euros (11,65 milliards de dollars). La vente d'Uniper marque le plus grand remaniement du secteur des services publics allemandS depuis que Berlin l'a renfloué, aux côtés de SEFE, à hauteur de près de 20 milliards d'euros lors de la crise énergétique européenne de 2022.

Les parties ont jusqu'au 12 juin pour soumettre leurs lettres d'intérêt à UBS et JPMorgan. Brookfield BAM.N , le groupe norvégien Equinor EQNR.OL et le groupe français TotalEnergies TTEF.PA devraient également manifester leur intérêt pour tout ou partie de la participation de 74,12 % dans Uniper que Berlin a mise en vente le mois dernier, ont indiqué ces sources à Reuters.

Les lettres d'intérêt initiales, non contraignantes, ne mentionneront pas encore de prix d'achat, mais contiendront des informations générales sur les parties, leur structure de propriété et des détails sur le mode de financement de l'opération, ont précisé ces sources.

Une deuxième série d’offres indicatives est prévue au cours de l’été, ont déclaré ces personnes, ajoutant qu’un accord pourrait être conclu à l’automne. Berlin pourrait également choisir de vendre dans un premier temps une participation à un investisseur et de céder davantage d’actions sur le marché ultérieurement.

La société finlandaise Fortum FORTUM.HE , qui détenait autrefois une participation majoritaire dans Uniper et a dû céder ses parts dans le cadre du plan de sauvetage, devrait manifester son intérêt pour les activités suédoises d’Uniper, qui comprennent des centrales hydroélectriques et nucléaires, ont indiqué ces sources.

RWE RWEG.DE , le plus grand producteur d'électricité allemand et concurrent d'Uniper, pourrait également se joindre au processus à un moment donné, ont déclaré trois de ces sources, ajoutant que certains des acheteurs potentiels pourraient s'associer à un stade ultérieur du processus de vente.

Fortum a confirmé qu'il serait intéressé par l'achat des actifs hydroélectriques et nucléaires suédois d'Uniper s'ils venaient à être mis en vente.

Le ministère allemand des Finances, qui supervise la participation de Berlin, et Uniper ont tous deux refusé de commenter. Uniper, CPPIB, EPH, Brookfield, Equinor, RWE et TotalEnergies ont également refusé de commenter. Sur la base des multiples actuels du secteur, Uniper pourrait être évalué entre 8,8 et 11,4 milliards d'euros, un chiffre qui pourrait encore être gonflé par sa trésorerie nette de 4,4 milliards d'euros, ont indiqué deux de ces sources.

Les acquéreurs stratégiques cherchant à consolider ou à n'acheter que certains actifs d'Uniper se heurteront probablement à l'opposition de Berlin, qui conservera une minorité de blocage de 25% plus une action, contre 99,12 % actuellement, ont indiqué ces sources.

“Plus il y a de contraintes politiques, moins il y a de soumissionnaires”, a déclaré Tibor Fedke, associé du cabinet d'avocats allemand Noerr. SEFE, qui a également été renflouée par Berlin, organise en parallèle une vente aux enchères , ont indiqué trois de ces sources, ajoutant que certains acheteurs pourraient choisir de se joindre à ce processus.

(1 $ = 0,8584 euros)