Macron s'est rendu à Clairefontaine pour encourager les Bleus avant le Mondial

Emmanuel Macron salue les Bleus avant la Coupe du monde nord-américaine à Clairefontaine le 2 juin 2026 ( POOL / Thomas Padilla )

Emmanuel Macron s'est rendu mardi midi au centre d'entraînement de l'équipe de France de football à Clairefontaine pour encourager les Bleus et déjeuner avec eux, avant la Coupe du monde nord-américaine.

Accompagné de sa femme Brigitte Macron et de la ministre des Sports Marina Ferrari, le chef de l'Etat a été accueilli par le président de la Fédération française de football Philippe Diallo, le sélectionneur des Bleus Didier Deschamps et leur capitaine, Kylian Mbappé.

"La troupe est au complet", lui a lancé le sélectionneur, qui va disputer sa dernière compétition à la tête des Bleus, en lui présentant l'ensemble de son groupe.

Les six finalistes de la Ligue des champions, remportée samedi par le PSG aux dépens d'Arsenal, ont rejoint dans la matinée le stage de préparation de l'équipe de France.

"Tout le monde va bien ?", a lancé le président de la République avant de saluer individuellement, et chaleureusement, les 26 joueurs retenus pour la Coupe du Monde aux Etats-Unis, au Mexique et au Canada.

Les joueurs, le staff, le président, son épouse et la ministre ont ensuite posé pour la traditionnelle photo sur les marches de la résidence de l'équipe de France.

Emmanuel Macron, qui a vu sous ses deux mandats la France arriver deux fois en finale d'un Mondial (une victoire en Russie en 2018, une défaite en 2022 au Qatar), a ensuite déjeuné avec les Bleus, loin des caméras.

Auparavant, il a rencontré l'équipe de France de foot féminine, qui doit disputer bientôt deux matches importants afin de se qualifier pour la Coupe du monde 2027 au Brésil.

"On est à fond derrière vous pour ces deux matches. Le Brésil est à portée de main Vous avez notre plein soutien", a lancé le chef de l'Etat à l'attention des joueuses, qu'il a également saluées individuellement.

L'équipe de France de Didier Deschamps doit disputer deux rencontres amicales, jeudi contre la Côte d'Ivoire à Nantes et le 8 juin face à l'Irlande du nord à Lille, avant de s'envoler le 10 juin pour son camp de base de Boston.