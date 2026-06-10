EN EXCLUSIVITÉ-Selon certaines sources, Nick Bilton aurait engagé un consultant pour aider à redynamiser « 60 Minutes »

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* Nick Bilton, directeur de « 60 Minutes », a fait appel à la consultante Kelly Funke pour l'aider à gérer son intégration à la rédaction

* Mme Funke accompagne M. Bilton à la suite d'une réorganisation en profondeur au sein du magazine d'actualité de CBS

* Un membre du personnel a décrit le rôle de Mme Funke comme celui d'une personne chargée de « rétablir la confiance » avec le personnel

par Edmund Lee, Helen Coster et Dawn Chmielewski

Lorsque Nick Bilton, le nouveau directeur de « 60 Minutes », s’est présenté à sa première réunion du personnel la semaine dernière, le magazine d’actualité de CBS était déjà en pleine tourmente. Son prédécesseur avait été licencié quelques jours auparavant et plusieurs correspondants avaient soit démissionné, soit été poussés vers la sortie. Aux côtés de Bilton se trouvait Kelly Funke, une consultante en production télévisuelle qu’il avait engagée pour l’aider à gérer sa transition vers la rédaction, selon trois membres du personnel de « 60 Minutes » qui se sont exprimés sous couvert d’anonymat par crainte de perdre leur emploi. Un membre de l'équipe a décrit le rôle de Funke comme celui d'une personne amenée à « rétablir la confiance » avec le personnel. Une autre employée a déclaré qu'elle agissait en tant que « chef de cabinet » de Bilton. Son embauche n'avait pas été rapportée auparavant.Elle travaille dans la production télévisuelle depuis plus d'une décennie. La nomination de Bilton s’inscrit dans le cadre d’un remaniement plus large au sein de CBS News qui a débuté après que David Ellison — le fils de Larry Ellison, un partisan de longue date du président Donald Trump — a racheté Paramount en août. Il a nommé Bari Weiss , qui a fondé une start-up médiatique à succès mais qui n’a aucune expérience en journalisme audiovisuel, à la tête de CBS News. David Ellison pourrait bientôt contrôler CNN une fois que son offre visant à racheter la société mère de cette chaîne, Warner Bros Discovery

WBD.O , aura passé l’examen réglementaire.

Bilton, Weiss, Funke et CBS News ont refusé de commenter. L'arrivée de Funke, qui, selon une source, serait sous contrat de 90 jours avec option de renouvellement, suggère que Bilton anticipait certaines difficultés à gérer une rédaction qui a souffert sous la direction de Weiss.

« Je pense simplement que Nick a largement sous-estimé la gravité de la situation », a déclaré l’un des membres du personnel.

Les tensions ont atteint leur paroxysme lors de la réunion du 1er juin, lorsque le correspondant Scott Pelley a interpellé Bilton . « Je trouve impossible d’imaginer que vous ayez accepté ce poste en sachant que vous ne seriez jamais le bienvenu ici », a déclaré Pelley, selon ce membre du personnel qui assistait à la réunion. La chaîne a licencié Pelley après la réunion du personnel au cours de laquelle il avait également critiqué la direction et accusé Weiss d’avoir « tué » l’émission. Funke a organisé des réunions entre Bilton et le personnel de « 60 Minutes » et a rencontré des assistants et des producteurs pour redéfinir la structure de la rédaction, a déclaré une autre de ces personnes. Certains membres du personnel ont remis en question les qualifications de Mme Funke, invoquant son manque d’expérience en journalisme, a déclaré cette personne. Malgré tout, elle s’est efforcée de se familiariser avec la salle de rédaction, a déclaré l’un des autres membres du personnel actuel. Nick De Lucca, 24 ans, est une autre recrue de Bilton. Il s’est présenté au personnel comme « Nick 2.0 », selon une quatrième personne proche du dossier. De Lucca s’est vu attribuer le titre de « directeur des opérations », un rôle important généralement axé sur la logistique, selon cette personne. D’après sa biographie LinkedIn, il travaille comme producteur associé au sein de la société de production de Bilton depuis 2024. De Lucca n'a pas répondu à une demande de commentaires.

REMANIEMENT DE LA DIRECTION Funke suit Bilton — un ancien collaborateur de Vanity Fair et réalisateur de documentaires qui est la première personne issue d’un milieu autre que celui de l’information télévisée traditionnelle à diriger « 60 Minutes » — à un moment troublant pour le personnel de l’émission. Le 28 mai, CBS a licencié la productrice exécutive Tanya Simon, le producteur de longue date Draggan Mihailovich et la correspondante Cecilia Vega. La veille, la chaîne avait refusé de renouveler le contrat de Sharyn Alfonsi , la correspondante qui s’était opposée à Weiss au sujet d’un reportage diffusé en décembre sur une prison salvadorienne . La direction de la chaîne n’a fourni aucune explication concernant ces licenciements. Un porte-parole de CBS a déclaré que la chaîne ne pouvait pas discuter de questions de personnel pour des raisons juridiques et autres. « 60 Minutes » a terminé la saison dernière en tête des programmes d’information, avec une audience télévisée en hausse de 9 % par rapport à l’année précédente, selon Nielsen.

Bilton a déclaré aux employés qu’il avait fait « de nombreuses tentatives » pour s’entretenir directement avec Pelley avant son licenciement et pour « trouver un terrain d’entente », mais que Pelley en avait décidé autrement, selon un e-mail consulté par Reuters.

Dans une interview accordée au New York Times après son départ, Pelley a déclaré que Weiss « faisait pencher la balance » en faveur de la version des événements donnée par le président républicain Donald Trump. Le porte-parole de CBS a déclaré que les commentaires de Weiss sur le reportage auquel Pelley faisait référence dans le Times « n’avaient aucune motivation politique » et avaient été « proposés uniquement pour rendre le reportage aussi percutant, impartial et précis que possible ».

Dans un e-mail adressé au personnel, Bilton a assuré à ses collaborateurs l’« indépendance journalistique » de l’émission — un message qu’Ellison a également transmis lors d’un appel privé à la correspondante Lesley Stahl, selon le Times. Cette conversation privée met en lumière l’importance de « 60 Minutes » dans la vision d’Ellison pour Paramount ainsi que les défis de direction auxquels est confrontée la chaîne.

Stahl a parlé de cet appel au personnel lors d’un apéritif organisé lundi pour remonter le moral, a déclaré l’un des employés actuels à Reuters. Cette personne a indiqué que les assurances d’Ellison avaient suscité des réactions mitigées, plusieurs personnes rappelant qu’Ellison s’était rendu sur le plateau de « 60 Minutes » après avoir racheté Paramount et avait déjà pris le même engagement. Avant son acquisition par Skydance Media, Paramount a versé 16 millions de dollars pour régler un procès intenté en 2024 par Trump au sujet d'une interview de « 60 Minutes » avec l'ancienne vice-présidente Kamala Harris, qui, selon lui, donnait une image déformée de sa rivale à la Maison Blanche.

La FCC a déclaré que le règlement et l'examen réglementaire de l'accord n'étaient pas liés.