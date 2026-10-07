EN EXCLUSIVITÉ-Selon certaines sources, les inspecteurs de l'organisme américain de protection des consommateurs adoptent une approche plus souple face aux pressions et aux menaces

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* Selon certaines sources, plus de la moitié des examens du printemps ont fait l'objet d'un examen accéléré

* Ces examens sont plus indulgents et étaient historiquement rares

* Environ 70 entreprises ont été sélectionnées pour des examens cette année, soit environ la moitié du nombre habituel, selon certaines sources

* La direction du CFPB a réorienté sa surveillance et tenté de réduire les effectifs

par Douglas Gillison

Les inspecteurs du Bureau américain de protection financière des consommateurs (CFPB) ont donné un avis globalement favorable à la plupart des entreprises qu’ils ont contrôlées en début d’année, une approche plus souple qui marque un changement par rapport au passé pour cet organisme de surveillance, selon trois personnes proches du dossier.

Le CFPB a repris ses examens au printemps après que l’administration du président Donald Trump eut suspendu la majeure partie des activités de l’agence lors de son entrée en fonction l’année dernière.

Plus de la moitié de ces examens ont fait l’objet d’un « examen accéléré », ce qui signifie que les superviseurs n’ont identifié, au plus, que des manquements mineurs présentant peu de risque pour les consommateurs, rendant ainsi peu probables de sanctions, ont indiqué ces sources.

Ces examens sont plus cléments et étaient historiquement rares, ont-elles précisé. Mais la nouvelle direction politique de l’agence avait clairement fait savoir, par le biais de changements de politique et d’autres communications, qu’un examen approfondi n’était pas le bienvenu et que les postes des inspecteurs étaient menacés, ont-elles ajouté.

La forte proportion d’examens accélérés, que Reuters révèle pour la première fois, pourrait exposer les consommateurs à des risques si l’agence a négligé ou minimisé des problèmes graves, ont déclaré des experts en supervision et d’anciens responsables de l’agence.

Cela montre également comment les efforts de l’administration visant à réduire les effectifs des fonctionnaires fédéraux , à restreindre les examens et à encourager les entreprises à dénoncer les responsables qu’elles jugent trop sévères à leur égard sont en train de remodeler la surveillance de première ligne du secteur financier, ont-ils ajouté.

Les représentants du CFPB n’ont pas répondu aux demandes de commentaires. La Maison Blanche a renvoyé Reuters vers le CFPB.

CHANGEMENT D’ORIENTATION DE L’AGENCE

L’administration Trump affirme que la surveillance du secteur financier est devenue trop contraignante, ce qui nuit à l’octroi de crédits et à l’économie en général, bien que les défenseurs des consommateurs contestent cette affirmation. Elle a également déclaré qu’elle s’efforçait de concentrer l’attention des inspecteurs sur les risques essentiels.

Russell Vought, l’ancien directeur par intérim du CFPB, a accusé le personnel de l’agence de « brutalité » dans ses relations avec les entreprises. Il a déclaré aux législateurs en juillet que l’agence avait modifié son approche de surveillance dans le but de causer « le moins de dommages possible », ajoutant: « Cela ne signifie pas que nous adoptons une approche visant à en faire… le moins possible. »

Après avoir initialement promis de supprimer le CFPB — créé par le Congrès à la suite de la crise financière mondiale de 2007-2009—, l’administration a tenté de réduire de deux tiers ses effectifs , y compris la grande majorité du personnel chargé de la surveillance.

Ces projets sont désormais suspendus dans l’attente de la confirmation d’un nouveau directeur du CFPB.

L’agence a annoncé l’année dernière qu’elle réduirait de moitié le nombre d'examens et qu’elle réorienterait ses efforts, en s’éloignant des domaines qui constituaient jusqu’alors ses priorités, tels que les prêts étudiants et les dettes médicales, pour se concentrer davantage sur les prêts immobiliers et les recours des militaires. Elle a également indiqué qu’elle concentrerait principalement ses examens sur les banques plutôt que sur les établissements non bancaires, tels que les prêteurs sur salaire, dont le CFPB est le seul organisme de contrôle au niveau fédéral.

L’agence exige désormais que les inspecteurs récitent un « engagement d’humilité » lors des examens afin de travailler de manière efficace, transparente et collaborative avec l’entreprise concernée. Reuters a rapporté en août qu’un haut responsable des examens du CFPB avait rappelé cet engagement à son personnel et mis en garde contre des conséquences « des plus désagréables » s’ils se montraient trop agressifs.

Larry Lee, un ancien avocat du CFPB qui a quitté l’agence en août, a déclaré que les inspecteurs n’étaient pas incités à rechercher avec diligence les infractions dans le contexte actuel, alors même que les entreprises tirent profit à long terme d’une surveillance rigoureuse.

« Les problèmes de conformité non détectés aujourd’hui risquent de s’aggraver et de se transformer demain en préjudices généralisés, mais évitables, pour les consommateurs », a déclaré M. Lee, qui dirige désormais la politique de protection financière des consommateurs au sein de l’association à but non lucratif Better Markets.

LES EXAMENS PERMETTENT DE DÉTECTER LES PROBLÈMES EN TEMPS RÉEL

Conformément à la réglementation, les responsables du CFPB sélectionnent pour examen les entreprises qu’ils estiment présenter les risques les plus élevés pour les consommateurs, généralement après des mois d’analyse.

Cette année, environ 70 entreprises ont été sélectionnées, soit près de la moitié du nombre habituel, les examens étant répartis de manière à peu près égale sur les quatre trimestres, selon ces sources et une quatrième personne au courant du dossier. Reuters n’a pas pu déterminer avec exactitude combien d’entreprises ont été examinées au printemps.

Les inspecteurs examinent généralement les dossiers et s’entretiennent avec les employés de l’entreprise afin de détecter d’éventuelles violations des règles de conformité ou de la réglementation avant de décider de la marche à suivre. Par le passé, la plupart des examens débouchaient sur un « examen complet », impliquant une analyse juridique des infractions et des discussions internes visant à déterminer si le problème justifiait une mesure coercitive.

Cependant, ce printemps, les inspecteurs ont, dans la plupart des cas, estimé que les examens étaient « sans anomalie » au regard des directives de l’agence et ont procédé à des examens accélérés, selon les trois personnes. Cela signifie qu’ils ont jugé que les éventuelles infractions étaient mineures et peu susceptibles de porter préjudice aux consommateurs, et qu’il n’était donc pas nécessaire de les transmettre aux équipes juridiques ou chargées de l’application de la loi, selon les documents publics du CFPB.

Austin Hinkle, ancien conseiller juridique principal au sein de la division de supervision du CFPB, a déclaré que les examens accélérés étaient traditionnellement rares, car le processus était conçu pour se concentrer sur les entreprises présentant les risques les plus élevés.

« Un nombre important d’examens accélérés me laisse penser soit que les responsables politiques ont tout simplement choisi les mauvaises entreprises à examiner, soit que, lorsque des infractions sont identifiées, on demande aux fonctionnaires de prendre du recul », a-t-il déclaré.

Les examens visent en partie à corriger les problèmes au fur et à mesure qu’ils surviennent. Par le passé, les inspecteurs ont identifié et rapidement remédié à des saisies abusives de véhicules, à des appels téléphoniques harcelants ou injurieux, à des tentatives de recouvrement de sommes que les emprunteurs ne devaient pas, à des surfacturations et à des frais injustifiés, selon les documents du CFPB.

Lorelei Salas, qui a démissionné l’année dernière de son poste de directrice de la supervision au sein du CFPB après que l’agence eut suspendu les activités de la division, a déclaré qu’elle estimait que la direction du CFPB avait diabolisé le personnel chargé de la supervision.

Elle a ajouté qu’en ne se concentrant plus sur les établissements non bancaires, l’agence ignorait « les entreprises qui présentent les risques les plus élevés pour les consommateurs », à un moment où beaucoup d’entre eux sont en difficulté.

« La situation est plutôt sombre pour les consommateurs aux États-Unis », a-t-elle déclaré.