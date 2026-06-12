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EN EXCLUSIVITÉ-Selon certaines sources, le sud-coréen SK Hynix opterait pour le Nasdaq pour son introduction en bourse prévue aux États-Unis
information fournie par Reuters 12/06/2026 à 13:27

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Selon les analystes, l'orientation technologique du Nasdaq et les flux des fonds passifs auraient motivé cette décision

* L'introduction en bourse prévue aux États-Unis devrait renforcer la visibilité de SK Hynix auprès des investisseurs internationaux et élargir sa base d'actionnaires

par Heekyong Yang et Yantoultra Ngui

Le fabricant sud-coréen de puces mémoire SK Hynix 000660.KS envisage de choisir le Nasdaq pour son introduction en bourse prévue aux États-Unis, ont déclaré deux sources proches du dossier, optant pour cette place boursière à forte composante technologique afin de tirer parti de l'engouement des investisseurs pour les actions liées à l'IA.

Cette introduction en bourse, prévue dès le mois d'août , intervient après une hausse de 230 % du cours de l'action SK Hynix cette année, qui a porté sa capitalisation boursière au-delà de 1 000 milliards de dollars en mai. L'introduction en bourse aux États-Unis devrait élargir la base d'investisseurs de la société et renforcer sa visibilité auprès des investisseurs internationaux.

La société a choisi le Nasdaq plutôt que la Bourse de New York, ont indiqué ces sources, qui ont souhaité rester anonymes car ces informations n’étaient pas publiques.

SK Hynix n'a pas souhaité faire de commentaires. Le Nasdaq n'était pas immédiatement disponible pour commenter en dehors des heures de bureau.

Le Nasdaq accueille bon nombre des plus grandes entreprises technologiques et des principaux fabricants de puces au monde, notamment Nvidia NVDA.O , Microsoft MSFT.O , Amazon.com

AMZN.O et Alphabet GOOGL.O , ainsi que Micron MU.O , le concurrent plus modeste de SK Hynix .

Les actions des fabricants de puces mémoire ont largement surperformé cette année, Micron ayant progressé d'environ 248% et l'indice Nasdaq Composite d'environ 11%.

La bourse était également le lieu de cotation privilégié de SpaceX SPCX.O , la société de fusées et d'IA d'Elon Musk, qui devrait faire son entrée en bourse plus tard dans la journée de vendredi.

MISER SUR LES VALORISATIONS LIÉES À L'IA

En tant que deuxième fabricant mondial de puces mémoire et fournisseur clé de Nvidia, SK Hynix a été l'un des principaux bénéficiaires du boom de l'IA grâce à sa position dominante dans le domaine des puces mémoire à large bande passante utilisées dans les serveurs d'IA.

Reuters a rapporté que SK Hynix avait reçu des retours “extrêmement positifs” concernant son projet d’introduction en bourse aux États-Unis, en raison de la forte demande en IA et de sa position concurrentielle sur le marché des puces mémoire.

Selon les analystes, le Nasdaq a historiquement attribué des valorisations plus élevées aux entreprises technologiques et de croissance que le NYSE, et SK Hynix aurait pu choisir le Nasdaq en partie en se basant sur la valorisation de son concurrent Micron.

“Les fonds d’investissement passifs représentent désormais une part plus importante des flux d’investissement mondiaux que les fonds actifs, une part significative de ces flux passifs étant concentrée sur les actions cotées au Nasdaq, ce qui rend cette bourse particulièrement attractive pour les entreprises technologiques cherchant à élargir leur base d’investisseurs,” a déclaré Kim Sunwoo, analyste senior chez Meritz Securities.

Les fonds passifs suivent des indices boursiers plutôt que de sélectionner des actions individuelles, et de nombreux indices et ETF axés sur la technologie accordent une forte pondération aux entreprises cotées au Nasdaq.

SK Hynix a déclaré en mars avoir déposé en toute confidentialité une demande d'introduction en bourse aux États-Unis. Une source avait alors indiqué que l'opération pourrait lever jusqu'à 14 milliards de dollars.

Une source a indiqué que la Commission américaine des opérations boursières (SEC) devrait approuver l'introduction en bourse des American Depositary Receipts (ADR) de SK Hynix au cours de la semaine du 22 juin.

La société n'a pas divulgué publiquement le montant de l'introduction en bourse prévue ni le nombre d'actions à offrir.

Valeurs associées

ALPHABET-A
357,7700 USD NASDAQ +0,39%
AMAZON.COM
241,5100 USD NASDAQ +1,47%
MICRON TECHNOLOGY
995,8700 USD NASDAQ +11,66%
MICROSOFT
390,3400 USD NASDAQ -1,77%
NASDAQ Composite
25 809,66 Pts Index Ex +2,54%
NVIDIA
204,8700 USD NASDAQ +2,22%
SANDISK
1 881,5100 USD NASDAQ +14,50%
SPACEX
135,0000 USD NASDAQ 0,00%
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