EN EXCLUSIVITÉ-Selon certaines sources, la Guyane pourrait revoir à la baisse ses projets liés au GNL, car Exxon a besoin de davantage de gaz pour ses puits

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* Les responsables envisagent de réduire l'ampleur du projet de GNL ou d'utiliser le gaz à des fins domestiques

* Le gouvernement demande à Exxon de préciser les délais et les coûts

* La frustration des investisseurs grandit, Georgetown n'ayant pas encore pris de décision définitive, selon certaines sources

par Curtis Williams et Marianna Parraga

ExxonMobil XOM.N a indiqué au Guyana qu’elle aurait besoin de plus de gaz offshore que prévu par le gouvernement pour optimiser sa production de pétrole, ce qui pourrait réduire les volumes disponibles pour la production et l’exportation de gaz naturel liquéfié (GNL), ont déclaré deux personnes proches des négociations.

Les responsables guyanais évaluent désormais s’il convient de réduire l’ampleur d’un projet de GNL prévu ou de renoncer purement et simplement aux exportations pour utiliser le gaz exclusivement pour l’alimentation électrique nationale et les installations pétrochimiques. Cela porterait un coup dur aux ambitions de ce pays d’Amérique du Sud, qui aspire à devenir une puissance énergétique régionale à mesure qu’il continue d’augmenter sa production de pétrole et de gaz.

Le Guyana a fait pression sur , un consortium dirigé par Exxon, qui contrôle l’ensemble de la production de pétrole brut et de gaz du pays, pour qu’il fournisse autant de gaz que possible afin que la nation puisse monétiser ses réserves, qui comptent parmi les plus importantes de la région.

Mais le groupe Exxon, qui comprend également Chevron CVX.N et la société chinoise CNOOC 600938.SS , prévoit qu’il aura besoin d’environ 2 milliards de pieds cubes par jour (bcfd) de gaz pour la réinjection dans les gisements pétroliers, afin de pouvoir atteindre les objectifs de production de brut dans le cadre de ses projets approuvés par le gouvernement, ont indiqué ces sources.

Ce volume nécessaire limiterait les approvisionnements destinés à tout projet d’exportation de gaz, y compris une installation flottante de GNL proposée par Fulcrum LNG, le promoteur américain choisi par le gouvernement en 2024 pour construire et exploiter des infrastructures gazières dans le pays.

Au lieu de la capacité initialement prévue de 6 millions de tonnes métriques par an (mtpa), le projet pourrait désormais devoir démarrer avec une capacité maximale de 3 mtpa, puis s’étendre ultérieurement, ont indiqué ces sources.

Exxon s’efforce de déterminer la quantité de gaz que ses gisements peuvent produire et fournir, à quel coût et selon quel calendrier, a précisé l’une de ces sources.

La Guyane a demandé à Exxon de lui fournir davantage de précisions concernant les réserves de gaz disponibles, a déclaré le ministre des Ressources naturelles, Vickram Bharrat, lors d’un entretien accordé à Reuters en début d’année. Il a refusé de commenter cette semaine l’état d’avancement des négociations.

Le gouvernement n’a pas encore pris de décision définitive sur la manière dont il compte gérer la quantité réduite de gaz disponible, ce qui frustre les investisseurs potentiels, ont indiqué ces sources. La réduction de l’ampleur du projet de GNL est le scénario le plus probable, ont-elles ajouté.

L’administration du président Irfaan Ali s’attache à mettre rapidement en service une centrale électrique au gaz dont le pays a grandement besoin, a indiqué l’une de ces sources. D’autres projets industriels sont probablement mis en veilleuse pour l’instant, notamment un projet de raffinerie de bauxite en alumine, la production d’engrais et de grands centres de données.

"Nous travaillons avec le gouvernement guyanais sur des plans de développement visant à maximiser la valorisation des ressources et les retombées pour le pays", a déclaré lundi à Reuters un porte-parole d’ExxonMobil.

L’exploitation du gaz en Guyane nécessite que l’offre et la demande se développent de concert, a ajouté le porte-parole.

Fulcrum n’a pas répondu à une demande de commentaire.

Avec un gisement de près de 11 milliards de barils équivalent-pétrole en ressources récupérables et des projets prévoyant jusqu’à huit développements offshore d’ici 2030, le bloc Stabroek d’Exxon au Guyana est le joyau de son portefeuille et un moteur majeur de croissance pour l’économie du Guyana, l’un des pays les moins développés d’Amérique latine.

Le pays s’est imposé ces dernières années comme un producteur de pétrole et de gaz de premier plan, suite à la découverte de vastes gisements offshore au cours de la dernière décennie.

La cinquième installation de production flottante d’Exxon est arrivée en Guyane en août; elle devrait entrer en service avant la fin de l’année. En mai, le groupe a déposé une demande d’autorisation auprès du gouvernement pour "Haimara", son neuvième projet dans le pays, qui, tout comme le huitième projet, "Longtail", devrait permettre l’exploitation de gaz non associé et de condensats.