EN EXCLUSIVITÉ-Selon certaines sources, Jio, la société d'Ambani, envisagerait des négociations avec Comcast et Charter en vue d'un échange de technologies contre des participations

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* Jio souhaite s'associer à 10 à 15 partenaires internationaux pour sa technologie d'Internet fixe sans fil

* Selon certaines sources, les négociations menées précédemment avec l'opérateur sud-africain MTN auraient échoué en raison d'un désaccord sur la valorisation

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par Amy-Jo Crowley et Aditya Kalra

Jio Platforms, la société du milliardaire indien Mukesh Ambani, a mené des discussions avec plusieurs entreprises, dont Comcast CMCSA.O et Charter Communications CHTR.O , concernant l'octroi de licences pour sa technologie de haut débit sans fil en échange d'une participation potentielle dans ces sociétés, ont déclaré deux personnes proches du dossier.

Jio JIOP.NS a également mené des discussions avec le groupe sud-africain MTN MTNJ.J , mais les négociations ont échoué car les deux parties n’ont pas réussi à s’entendre sur la valorisation et certaines questions liées à la concession de licence, ont précisé ces sources.

Elles ont précisé qu’il n’y avait pas de calendrier défini pour la conclusion d’un accord avec l’une ou l’autre des parties avec lesquelles Jio a eu des échanges.

Jio, qui s’est introduit en bourse à Mumbai la semaine dernière après une introduction en bourse record de 3,2 milliards de dollars, n’a pas répondu aux questions de Reuters.

Les porte-parole de Comcast et de Charter ont refusé de commenter.

Contrôlée par Reliance Industries RELI.NS , la société d’Ambani, Jio laisse entendre depuis des mois son intention de se développer à l’international grâce à sa technologie haut débit propre, que Reliance qualifie de « première mondiale ».

Le système fonctionne sur des fréquences Wi-Fi gratuites et sans licence, ce qui rend la fourniture d’Internet aux foyers moins coûteuse que les réseaux câblés traditionnels ou les services mobiles.

Jio a déclaré la semaine dernière qu’elle visait 10 à 15 partenaires à l’échelle mondiale pour sa plateforme technologique fonctionnant sur ce qu’on appelle la bande radio sans licence. Ce système fonctionne sans connexion par câble vers les foyers, en utilisant des émetteurs installés sur des tours ou des toits à proximité pour diffuser l’Internet haut débit via des fréquences Wi-Fi vers des récepteurs installés sur les bâtiments.

MTN n’aurait pas réussi à convaincre Jio d’investir à une valorisation satisfaisante, a déclaré l’une de ces sources. Les détails financiers de ce partenariat potentiel n’étaient pas immédiatement connus.

MTN a déclaré ne pas commenter les spéculations du marché.