EN EXCLUSIVITÉ-Les coulisses des changements au sein de la direction de Google qui ont conduit à un important remaniement dans le domaine de l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Alphabet transfère certaines équipes de DeepMind vers Google, selon deux sources

* Le cofondateur Sergey Brin aurait exhorté les principaux collaborateurs du département d'IA à se consacrer pleinement à Gemini, selon deux sources

* L'architecte en chef de l'IA chez Google, Kavukcuoglu, aura le dernier mot sur les décisions majeures concernant DeepMind, a déclaré un porte-parole de Google

par Kenrick Cai

Ces derniers mois, le cofondateur de Google, Sergey Brin, a exhorté les principaux responsables de l’IA à se consacrer pleinement au modèle Gemini de l’entreprise, alors que la société mère Alphabet GOOGL.O cherche à rattraper son retard sur ses concurrents, ont déclaré à Reuters deux personnes au courant de ses propos. Alors qu’Anthropic prenait une longueur d’avance en dévoilant un aperçu de son puissant modèle Claude Mythos , Brin s’est adressé à des centaines d’employés lors d’une réunion générale en avril, exhortant le laboratoire d’IA Google DeepMind à accélérer le rythme, a déclaré l’une de ces personnes sous couvert d’anonymat. Le modèle Gemini de Google avait brièvement dépassé ses concurrents en novembre dernier , mais les nouvelles mises à jour d’Anthropic et d’OpenAI l’ont à nouveau relégué en position de rattrapage. En août, Google avait reporté de deux mois la sortie de la nouvelle version phare de Gemini après que des tests internes ont montré que ses performances restaient à la traîne par rapport à celles de ses concurrents dans des domaines tels que le codage, ont indiqué l’une des sources et une autre personne proche du dossier. Le 5 août, le géant technologique de Mountain View, en Californie, a annoncé une refonte en profondeur de la direction de sa division d’IA Google DeepMind, au cours de laquelle son directeur, Demis Hassabis, s’est effacé au profit de son adjoint, Koray Kavukcuoglu. M. Hassabis est devenu président, avec moins de responsabilités de gestion. Parallèlement, les deux co-responsables techniques d’origine de Gemini ont démissionné pour cofonder une start-up. Alors que certains observateurs du secteur se sont demandé si Google se retirait de la course aux modèles , des entretiens menés auprès de sept personnes bien informées sur les efforts de développement de Gemini montrent que la stratégie de commercialisation d’Alphabet et la réorganisation de ses effectifs de la semaine dernière sont liées à sa volonté d’atteindre la suprématie en matière de modèles.

Ces changements marquent une nouvelle érosion de l’autonomie de DeepMind, que Google n’a cessé de réduire depuis le rachat du laboratoire londonien en 2014, dans le cadre d’une volonté constante de faire en sorte que son IA alimente davantage ses logiciels et génère plus de revenus. La réorganisation d’Alphabet a notamment été marquée par une révélation faite lors d’une réunion générale le 6 août: certaines équipes quittaient DeepMind pour rejoindre Google, ont indiqué deux sources. Les détails de cette réunion interne et les remarques de Brin n’avaient pas encore été rapportés. D’autres médias avaient précédemment fait état de réorganisations non encore définitives et de la campagne de Brin en faveur du codage .

Google a refusé de répondre aux questions de Reuters concernant l’implication récente de Brin, les changements structurels au sein de DeepMind et les inquiétudes du personnel. Sous la direction de Hassabis, Google DeepMind a mené un éventail de projets de recherche en IA plus large que ses concurrents, tout en développant les modèles Gemini, essentiels aux intérêts commerciaux de l’entreprise. Mais ces dernières années, Hassabis s’est opposé à certaines initiatives qui auraient pu générer de nouveaux revenus pour Alphabet ou l’aider à mieux s’imposer dans la course à l’IA, comme l’a révélé un reportage spécial de Reuters publié l’année dernière. Ses alliés au sein de Google avaient précédemment déclaré à Reuters qu’ils rejetaient l’idée selon laquelle Hassabis aurait négligé les aspects commerciaux ou se serait trop concentré sur la recherche scientifique à long terme. En 2025, le directeur général de Google, Sundar Pichai, a nommé Kavukcuoglu, alors directeur technique de DeepMind, à un poste de direction supplémentaire en tant qu’architecte en chef de l’IA chez Google. Sa mission consistait à intégrer Gemini dans l’ensemble des produits de l’entreprise. Quatre de ces sources ont déclaré à Reuters que, dans les mois qui ont suivi, certains dirigeants de DeepMind ont vu leur influence diminuer tandis que Kavukcuoglu devenait la figure centrale déterminant l’orientation de Gemini.

Kavukcuoglu bénéficiait du soutien de Brin, a précisé l’une d’entre elles.

LES DIRIGEANTS CHERCHENT À RASSURER UN PERSONNEL INQUIET

L'annonce de ce remaniement a entraîné une chute de 4 % du cours de l'action Google le jour même de l'annonce.

Lors de la réunion générale de l’unité qui s’est tenue jeudi dernier, Hassabis et Kavukcuoglu ont cherché à apaiser les inquiétudes du personnel — dont la plupart n’ont appris la nouvelle que lorsqu’elle a été rendue publique — quant à l’avenir du laboratoire d’IA.

Les dirigeants de Google ont déclaré que le travail quotidien au sein du laboratoire resterait inchangé, selon trois sources ayant une connaissance directe de la réunion. Kavukcuoglu resterait à la tête de Gemini, ont indiqué ces sources; il avait pris en charge la supervision du développement des modèles il y a plus d’un an, ont précisé cinq sources.

Hassabis a prononcé un discours sur la manière dont l’IA pourrait faire progresser la science et transformer la société, des enjeux à long terme qui constitueraient le cœur de ses nouvelles fonctions de président, ont indiqué les trois sources bien informées sur la réunion.

Au-delà de ce message, cette réunion générale a fait resurgir de nouvelles inquiétudes quant à l’assimilation de l’autonomie de DeepMind par Google. Hassabis et Kavukcuoglu ont indiqué au personnel que plusieurs équipes non techniques étaient transférées hors de DeepMind pour être intégrées à la structure hiérarchique du groupe, ont précisé deux de ces sources. Pour une organisation qui avait autrefois encouragé ses employés à mener des projets parallèles, le message visant à réaffirmer la suprématie en matière de modèles était également clair. Des dirigeants, dont Pichai, ont déclaré ces derniers mois que Google se considérait comme à la pointe dans certains domaines tels que la génération de vidéos, et qu’il restait déterminé à rattraper son retard dans d’autres domaines malgré les revers essuyés.

Les hauts responsables de la division cloud, quant à eux, s’attendent à ce que la nomination de Kavukcuoglu apaise les tensions avec DeepMind concernant l’allocation des puces d’IA de Google, dont l’offre est limitée, connues sous le nom de Tensor Processing Units (TPUs), a indiqué une autre source.

BRIN ENCOURAGE L’AUTO-AMÉLIORATION RÉCURSIVE

Cette réorganisation chez Google intervient alors que Brin s’est efforcé de remotiver ses équipes, comme il l’avait déjà fait après que le lancement de ChatGPT par OpenAI en 2022 eut secoué Google.

Bien qu’il n’occupe plus de poste de direction, Brin, âgé de 52 ans, continue d’influencer de manière informelle les efforts de formation des modèles. Depuis plusieurs mois, il fait remarquer aux membres clés de l’équipe qu’ils doivent rattraper leur retard par rapport à la pointe de la technologie, selon l’une des sources bien informées de ses initiatives.

Brin a utilisé le pouvoir implicite dont il dispose en tant que cofondateur de Google pour orienter l’allocation des ressources vers des domaines spécifiques, tels que l’auto-amélioration récursive, c’est-à-dire le stade où la technologie peut s’améliorer sans intervention humaine, a déclaré cette source.

Google a refusé de mettre Brin à disposition pour une interview.

Hassabis, quant à lui, a réduit son implication dans la gestion de Gemini et a confié cette responsabilité à ses adjoints peu après avoir lancé le modèle d’IA en 2023, ont indiqué deux de ces sources.

Bien que Google ait rattrapé son retard en novembre dernier avec la sortie de Gemini 3, l’entreprise a rapidement pris du retard à nouveau. Quatre sources ont attribué ce retard à des difficultés structurelles persistantes qui l’avaient déjà fait prendre du retard au départ.

Les contraintes en matière de capacité de calcul, par exemple, ainsi que les désaccords entre les nombreux chefs de projet de Gemini ont conduit à une réduction des ressources allouées à des domaines qui se sont avérés critiques, tels que le codage, ont déclaré deux de ces sources. La nature bureaucratique de Google l’a également conduit à publier des modèles à un rythme plus lent que ses concurrents plus agiles, ont indiqué les quatre sources.

Google a refusé de commenter ces allégations, mais Sundar Pichai a déclaré le mois dernier aux analystes de Wall Street que l’entreprise continuerait à renforcer son infrastructure afin de pallier les contraintes liées aux TPU dont elle avait besoin pour l’entraînement des modèles, ainsi que pour ses produits grand public et d’entreprise.

LE POUVOIR CONTINUE DE SE DÉPLACER VERS LA CALIFORNIE

Dans ce contexte, M. Kavukcuoglu a consolidé son pouvoir. Il a quitté Londres pour Mountain View l’année dernière afin d’occuper le poste d’architecte en chef de l’IA, sous la responsabilité directe de M. Pichai.

Selon une source bien informée, certains dirigeants basés à Londres ont constaté que leur influence sur l’orientation technique de Gemini avait diminué à la suite du retrait progressif de Hassabis du projet et du transfert de Kavukcuoglu au siège de Google.

Kavukcuoglu a également commencé à se forger une réputation au sein d’autres divisions de Google, comme quelqu’un de plus à l’écoute des enjeux de commercialisation. Même avant son déménagement, c’était Kavukcuoglu, et non Hassabis, qui était le principal interlocuteur entre DeepMind et Google Cloud, le principal moteur de revenus de l’entreprise en matière d’IA, selon une source directement informée.

Il aura désormais le dernier mot sur les décisions majeures concernant DeepMind, a déclaré un porte-parole de Google à Reuters la semaine dernière.

Certains des dirigeants les plus en vue, outre M. Kavukcuoglu, notamment les co-responsables techniques initiaux de Gemini, Jeff Dean et Oriol Vinyals, ont quitté l’entreprise dans le cadre du remaniement de la semaine dernière. Les collaborateurs relevant de certains de ces dirigeants disposaient d’une marge de manœuvre inhabituelle pour mener des recherches sans lien direct avec l’entraînement de Gemini, ont indiqué trois sources.

À la suite de leurs départs, Google n’a pas immédiatement communiqué sur l’avenir de ces équipes ou de ces projets, ce qui a fait craindre à certains que le rempart du laboratoire contre les intérêts commerciaux ne s’érode davantage.