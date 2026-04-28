EN EXCLUSIVITÉ-La marque chinoise Hongqi, autrefois chérie par Mao, envisage l'usine espagnole de Stellantis pour son expansion en Europe

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Qiaoyi Li, Nick Carey et Gilles Guillaume

Le constructeur automobile de luxe chinois Hongqi, célèbre pour avoir été la marquepréférée de Mao Zedong, est en pourparlers avec Stellantis STLAM.MI afin de produire des véhicules dans l'une des usines espagnoles du groupe propriétaire de Fiat et Jeep, dans le cadre de son expansion en Europe, ont déclaré cinq sources proches du dossier.

Le propriétaire de Hongqi, le constructeur automobile public FAW 000800.SZ , mène ces discussions avec Stellantis par l'intermédiaire du constructeur chinois de véhicules électriques Leapmotor 9863.HK , ont indiqué deux de ces sources. FAW et Stellantis sont tous deux investisseurs dans Leapmotor.

Ces négociations, dont on n'avait pas encore fait état, pourraient accélérer l'expansion européenne de Hongqi et ses projets de lancement de plus d'une douzaine de modèles électriques et hybrides dans la région d'ici 2028, tout en lui évitant de dépenser des centaines de millions de dollars dans une nouvelle usine.

“C'était le moyen pour Hongqi de démarrer rapidement la production en Europe”, a déclaré l'une des sources, directement au courant des discussions. “Hongqi utilise ce réseau pour se doter d'une base de production par l'intermédiaire de Leapmotor et de Stellantis.”

Les discussions sont en cours et pourraient ne pas aboutir à un accord. Hongqi, FAW et Leapmotor n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires. Un porte-parole de Stellantis a refusé de commenter les conclusions spécifiques de Reuters.

“Dans le cadre de ses activités courantes, Stellantis mène des discussions avec divers acteurs du secteur à travers le monde sur différents sujets, toujours dans le but ultime d’offrir à ses clients les meilleurs choix en matière de mobilité”, a déclaré cette personne.

LES CONSTRUCTEURS AUTOMOBILES CHINOIS ACCÉLÈRENT LEUR EXPANSION EN EUROPE

Mieux connue en Chine comme la marque automobile nationale de Mao , Hongqi fait partie des dizaines de constructeurs automobiles chinois qui se développent à l'étranger avec des objectifs de vente ambitieux. Parmi eux figurent les groupes publics Changan 000625.SZ et Dongfeng 0489.SG .

Hongqi, qui signifie “drapeau rouge”, vise à vendre 1 million de véhicules par an d’ici 2030, dont au moins 10 % hors de Chine, a indiqué une autre source. La production en Espagne marquerait son premier pied-à-terre industriel en Europe occidentale.

Cette source a indiqué que l'entreprise envisageait également Hong Kong comme site de production potentiel, qui serait soumis à des droits de douane moins élevés sur les exportations que la Chine continentale, mais qu'aucune décision définitive n'avait encore été prise.

Leapmotor et Hongqiont concluun accord l'année dernière pour que Leapmotor fournisse une plateforme de véhicules électriques à Hongqi, contribuant ainsi à soutenir l'expansion à l'étranger de la marque plus ancienne après des décennies consacrées aux berlines destinées aux dirigeants du Parti communiste.

Hongqi a annoncé l'année dernière son intention de lancer 15 modèles électriques et hybrides en Europe d'ici 2028 sur 25 marchés différents et a dévoilé l'EHS5, un SUV électrique compact.

Stellantis commercialise les modèles Leapmotor hors de Chine et commencera à produire des véhicules pour la start-up spécialisée dans les véhicules électriques dans son usine de Saragosse plus tard cette année. Deux des sources ont indiqué que des véhicules Hongqi seraient également construits dans l'usine de Saragosse.

Reuters a rapporté au début du mois que Stellantis était en pourparlers avancés avec Leapmotor pour développer conjointement un SUV électrique de marque Opel utilisant la technologie de la société chinoise, qui serait également produit à Saragosse.