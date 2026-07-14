EN DIRECT-Trump ordonne des frappes supplémentaires contre l'Iran, sans écarter un accord

Le président américain Donald Trump a déclaré lundi que les Etats-Unis frappaient de nouveau l'Iran avec l'objectif, a-t-il dit, de détruire les capacités offensives de Téhéran et de protéger le détroit d'Ormuz, après avoir par ailleurs annoncé dans la journée rétablir le blocus des ports iraniens.

Il a effectué ces commentaires devant les journalistes dans le Bureau ovale de la Maison blanche, en fin d'après-midi à Washington, moins d'une heure après que l'armée américaine a fait savoir qu'elle lançait une nouvelle salve de bombardements contre l'Iran, pour une troisième nuit consécutive.

Si cette escalade des hostilités entre les deux pays fait planer une ombre sur une issue diplomatique au conflit, Donald Trump n'a pas exclu lundi qu'un accord soit possible, quand bien même le président américain, qui multiplie les commentaires optimistes et les menaces, avait déclaré la semaine dernière que la trêve prévue par le protocole d'accord était "terminée".

Etats-Unis et Iran se sont mutuellement accusés d'avoir enfreint le cessez-le-feu temporaire et de ne pas respecter les conditions de leur protocole d'accord. Les attaques et les représailles se sont multipliées depuis plusieurs jours.

Dans ce contexte, l'Iran a resserré son étau sur le détroit d'Ormuz, annonçant de nouveau fermer cette voie cruciale pour les livraisons mondiales d'énergie. De facto bloqué par Téhéran en réponse à la campagne militaire des Etats-Unis et d'Israël lancée le 28 février, le détroit avait été rouvert pour les navires commerciaux dans le cadre de l'accord de cessez-le-feu.

Via son réseau Truth Social, lundi, Donald Trump a assuré que le détroit d'Ormuz était "OUVERT, et restera OUVERT, avec ou sans l'Iran". Il a prévenu également que les Etats-Unis prélèveraient, "pour des raisons d'ÉQUITÉ", un péage à hauteur de 20% de tout fret acheminé via le détroit d'Ormuz.

Téhéran est le gardien du détroit d'Ormuz et continuera de le rester, a dit le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araqchi, en réaction aux commentaires de Donald Trump.

L'armée iranienne a lancé des missiles contre un navire américain "hostile" et des drones contre des infrastructures américaines au Koweït, a rapporté la télévision d'Etat iranienne. Les Gardiens de la révolution ont également abattu un drone américain au-dessus d'Ormuz, selon la presse officielle.

LES DERNIERS DÉVELOPPEMENTS (heure de Paris):

00h22 - Les Emirats arabes unis dénoncent une attaque de l'Iran contre deux de leurs pétroliers situés dans le sud du détroit d'Ormuz, dans les eaux territoriales d'Oman.

Un membre d'équipage indien a été tué, tandis que huit autres membres d'équipage ont été blessés, rapporte le ministère émirati de la Défense.

Abou Dhabi se réserve le droit de répondre à cette escalade, est-il ajouté dans un communiqué.

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Le DIRECT de la journée de lundi

(Reportage de Reuters, rédigé par le bureau de Paris)