EN DIRECT-Trump menace de frapper les infrastructures iraniennes

Le président américain Donald Trump a promis mercredi de détruire une centrale électrique ou un pont chaque fois que l'Iran visera un navire dans le détroit d'Ormuz, alors que la navigation dans les détroits d'Ormuz et de Bab el-Mandeb est toujours perturbée.

Sept pétroliers ont changé leur itinéraire en mer Rouge afin d'éviter le détroit de Bab el-Mandeb, en raison des menaces formulées par les Houthis, mouvement yéménite aligné sur l'Iran.

Les Houthis, qui contrôlent le nord et le sud du Yémen, ont annoncé fermer le détroit de Bab el-Mandeb, une voie cruciale pour les livraisons énergétiques, comme le détroit d'Ormuz, de facto bloqué par Téhéran en réponse à la campagne de bombardements lancée par les Etats-Unis et Israël le 28 février.

Une source militaire iranienne cité par l'agence de presse Tasnim a réagi aux menaces de Donald Trump en disant que Téhéran répondrait en visant des installations américaines au Moyen-Orient.

L'armée américaine a étendu ces derniers jours ses frappes au centre et à l'ouest de l'Iran, tandis que Téhéran a pris pour cible des bases américaines au Koweït, à Bahreïn et en Jordanie.

LES DERNIERS DÉVELOPPEMENTS (heure de Paris):

00h04 - L'armée américaine annonce effectuer de nouvelles frappes en Iran.

20h46 - L'état-major des armées iraniennes déclare que les menaces répétées du président américain ne mèneront qu'à un élargissement de la guerre dans la région et au-delà, rapportent les médias officiels iraniens.

L'Iran bloquera les flux de pétrole et visera des installations pétrolières, gazières, électriques et économiques au Moyen-Orient si les Etats-Unis mettent leurs menaces à exécution, indiquent-ils.

20h32 - Le président du Parlement et négociateur en chef iranien, Mohammed Baqer Qalibaf, prévient que toute agression contre l'Iran entraînera une réponse puissante et déterminée.

Il indique également que ceux qui contribueraient à une agression contre l'Iran seraient considéré comme des cibles légitimes.

20h28 - Les Etats-Unis enquêtent sur une possible aide apportée par la Russie à l'Iran après une attaque de drones iranienne contre une installations de la CIA au Moyen-Orient, disent quatre personnes au fait de la question.

Les responsables des services de renseignement américains ne sont pour l'instant pas parvenu à des conclusions définitives concernant une possible implication de la Russie dans ces attaques.

Ils estiment toutefois que la précision apparente de ces frappes et leur efficacité, ainsi que le soutien technique apporté par Moscou à Téhéran, pourraient représenter des preuves.

20h22 - Les Gardiens de la révolution iranienne préviennent les compagnies maritimes dans un message diffusé sur le réseau social X que le sud du détroit d'Ormuz est miné.

20h16 - L'agence de presse iranienne Tasnim rapporte que les Gardiens de la révolution iranienne préviennent que l'Iran coupera l'électricité dans les pays alliés des Etats-Unis si ses centrales électriques et ses ponts sont attaqués.

19h40 - Le chef du Mossad, le service de renseignement israélien, s'est rendu à Washington il y a deux semaines, où il a discuter de la guerre en Iran, rapporte le site d'information Axios.

Il a rencontré le directeur de la CIA et des responsables de la Maison blanche, indique Axios.

19h39 - Le président du Parlement et négociateur en chef iranien, Mohammed Baqer Qalibaf, prévient que personne ne sera en mesure de vendre du pétrole au Moyen-Orient si l'Iran ne le peut pas.

Il ajoute que si la sécurité de Téhéran n'est pas assurée, aucune infrastructure ne sera sûre, et que la sécurité du détroit d'Ormuz dépend de l'absence de forces américaines.

16h27 - Le Liban et Israël tiendront de nouvelles discussions sous l'égide des Etats-Unis le 4 août en Italie, déclare à Reuters un responsable libanais.

16h18 - L'Iran prendra des mesures de représailles contre des infrastructures liées aux Etats-Unis dans la région si l'armée américaine attaque des ponts ou centrales électriques iraniennes, rapporte l'agence Tasnim, citant une source militaire.

15h35 - "Compte tenu de la reprise du conflit au Moyen-Orient et de la nouvelle hausse des prix internationaux des produits pétroliers (...), TotalEnergies remet en place la politique de plafonnement qui était en vigueur jusqu’en juin, à savoir un plafonnement de l’essence à 1,99 €/L et du diesel à 2,25 €/L dans toutes ses stations-service en France hexagonale", annonce le groupe dans un communiqué.

"En outre, comme annoncé le 30 juin, TotalEnergies renouvellera ses opérations exceptionnelles lors des week-ends de grands départs de l’été dans ses stations-service autoroutières, avec un plafonnement à 1,99 €/L sur l’essence et le diesel."

14h57 - Le président américain Donald Trump réitère ses menaces envers l'Iran, affirmant que les Etats-Unis "bombarderont et détruiront un pont ou une centrale nucléaire" à chaque fois que Téhéran s'en prendra à un navire dans le détroit d'Ormuz.

14h30 - La compagnie aérienne néerlandaise KLM annonce prolonger la suspension de ses liaisons avec Dubaï et l'Arabie saoudite jusqu'au 6 septembre.

14h24 - Le gouvernement de Bahreïn dit dans un communiqué avoir déjoué des attaques iraniennes.

13h00 - Les gardiens de la Révolution iraniens annoncent avoir pris pour cible les bases militaires de Prince Hassan et de King (Roi) Fayçal en Jordanie.

12h33 - L'Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne recommande aux opérateurs aériens de ne pas emprunter l'espace aérien de la Jordanie jusqu'au 31 août.

12h28 - Le gouvernement grec alerte les navires battant pavillon grec de risques accrus en mer Rouge et leur conseille de se coordonner avec la mission navale de l'Union européenne.

12h28 - Les navires liés à Israël, aux Etats-Unis ou à l'Arabie saoudite risquent d'être la cible d'attaques menées par les Houthis et ne devraient pas naviguer en mer Rouge et dans le golfe d'Aden, annonce la mission navale de l'Union européenne Aspides.

11h03 - La Jordanie dit avoir abattu quatre drones et six missiles iraniens, selon l'agence de presse étatique.

08h13 - L'armée iranienne déclare avoir pris pour cible la base militaire d'al-Azraq en Jordanie ainsi que la base aérienne de Sheikh Isa à Bahreïn, rapportent les médias officiels.

05h10 - L'armée iranienne dit avoir lancé des attaques de drones contre des cibles américaines au Koweït il y a quelques heures, rapporte la chaîne de télévision iranienne IRIB.

04h51 - Seulement trois navires commerciaux ont traversé mardi le détroit d'Ormuz, montrent des données de suivi des navires de Kpler.

03h37 - Le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio déclare que les Etats-Unis sont ouverts d'esprit sur la question du Moyen-Orient et sont prêts à discuter, négocier et résoudre leurs divergences avec l'Iran, mais que Téhéran n'est pas sérieux en ce qui concerne les pourparlers.

"S'ils sont sérieux, nous sommes sérieux. S'ils ne le sont pas, alors nous ferons le nécessaire pour protéger nos intérêts et ceux de nos alliés", dit Marco Rubio en marge d'une réunion de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (Asean) organisée à Manille, aux Philippines.

02h46 - L'armée américaine dit avoir terminé ses frappes en Iran lors desquelles des centres d'opérations militaires, des installations logistiques militaires, des capacités maritimes, des hangars pour avions et des dépôts de drones ont été visés.

Le Commandement central de l'armée américaine indique que l'Iran a attaqué plus de 30 navires commerciaux dans le détroit d'Ormuz.

"Ces attaques injustifiées ont mis en danger des centaines de marins innocents et mis en péril la liberté de navigation", estime le Centcom.

02h19 - Le président américain Donald Trump rendra hommage mercredi aux soldats américains tués dans des attaques iraniennes au Moyen-Orient.

La cérémonie se déroulera sur la base aérienne de Dover, dans le Delaware, et débutera à 15h00 GMT, indique la Maison blanche.

02h08 - L'agence de presse Fars cite des responsables azerbaïdjanais disant que des sites militaires ont été frappés près de la ville de Tabriz, dans le nord-ouest de l'Iran, lors d'une attaque aérienne américaine.

02h04 - La télévision officielle iranienne dit que les défenses aériennes ont été entendues dans l'ouest, l'est et le nord-est de Téhéran.

01h51 - L'agence de presse iranienne Tasnim rapporte que des explosions ont été entendues dans plusieurs villes d'Iran.

01h37 - L'armée américaine mène de nouvelles frappes en Iran, annonce le Commandement central américain.

"Les frappes visent à continuer d'affaiblir la capacité de l'Iran à menacer le trafic maritime commercial dans le détroit d'Ormuz", écrit le Commandement central de l'armée américaine dans un communiqué publié sur le réseau social X.

01h25 - L'agence de presse iranienne Nour News rapporte que les défenses aériennes ont été activées à Téhéran.

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Le DIRECT de la journée de mardi

(Reportage de Reuters, rédigé par le bureau de Paris)