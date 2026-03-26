EN DIRECT-Trump dit que Téhéran veut conclure un accord, l'Iran exclut des négociations avec les USA

Le président américain Donald Trump a déclaré que l'Iran voulait à tout prix conclure un accord pour mettre fin à la guerre, des commentaires qui contredisent des déclarations faites par le ministre iranien des Affaires étrangères.

Abbas Araghchi a dit que les autorités iraniennes étudiaient des propositions relayées par des intermédiaires mais qu'il était exclu d'organiser des négociations avec les Etats-Unis.

Il a indiqué que, bien qu'il n'y ait eu ni dialogue ni négociations entre l'Iran et les Etats-Unis, des messages avaient été transmis par des intermédiaires.

Donald Trump a déclaré plus tard depuis Washington que les dirigeants iraniens négociaient "et ils veulent tellement conclure un accord, mais ils ont peur de le dire car ils seraient tués par leur peuple. Ils ont aussi peur que nous les tuions".

Un haut responsable israélien de la défense a déclaré qu'Israël doutait que l'Iran accepte ces conditions et craignait que les négociateurs américains ne fassent des concessions. Israël souhaite également que tout accord lui permette de conserver la possibilité de mener des frappes préventives, a indiqué une deuxième source.

Téhéran a fait savoir à des intermédiaires que le Liban devait être inclus dans un quelconque accord de cessez-le-feu, a appris Reuters de six sources régionales informées de la position de Téhéran, qui a ainsi lié la fin de la guerre à l'arrêt de l'offensive israélienne contre le Hezbollah.

L'armée israélienne a dit tôt jeudi avoir conclu des frappes à grande échelle contre des infrastructures situées dans plusieurs régions d'Iran.

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(Reportage de Reuters, rédigé par le bureau de Paris)