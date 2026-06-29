EN DIRECT-Reprise des discussions entre Américains et Iraniens cette semaine à Doha

Les équipes techniques iraniennes et américaines chargées de la mise en œuvre du protocole d'accord du 17 juin doivent se réunir à Doha dans les prochains jours, a déclaré lundi une source à Reuters, après que des frappes réciproques survenues ce week-end ont menacé de faire dérailler le fragile processus de paix.

Une source iranienne de haut rang a indiqué qu’une rencontre aurait lieu mardi à Doha, mais que contrairement aux précédentes discussions techniques entre Téhéran et Washington en Suisse, celle-ci serait axée sur la gestion du détroit d’Ormuz et l’apaisement des tensions.

Le président américain Donald Trump a confirmé dans un message publié sur les réseaux sociaux qu’une réunion aurait lieu mardi dans la capitale du Qatar, sans plus de détails.

La porte-parole de la Maison blanche, Karoline Leavitt, a déclaré lundi à Fox News que les émissaires américains Steve Witkoff et Jared Kushner se rendraient à Doha cette semaine pour des réunions de haut niveau, qui se tiendraient parallèlement à des discussions techniques.

"En ce qui nous concerne, nous respectons notre part de l’accord de cessez-le-feu. La violence n’engendrera que la violence", a ajouté Karoline Leavitt.

Signe de l’incertitude qui entoure l’accord provisoire, le vice-ministre iranien des Affaires étrangères Kazem Gharibabadi a déclaré lundi, avant la publication du message de Donald Trump, qu’aucune réunion du groupe de travail technique n’était prévue cette semaine, selon l’agence de presse iranienne Tasnim.

Washington et Téhéran se sont mutuellement accusés d'avoir enfreint leur accord provisoire conclu le 14 juin et signé le 17 juin, qui prévoit notamment l'arrêt des hostilités.

En dépit d'un accord distinct scellé avec Beyrouth sous médiation américaine, Israël a poursuivi ses opérations au Liban dont il occupe le Sud dans le cadre d'une vaste campagne militaire présentée comme destinée à éradiquer le Hezbollah pro-iranien. L'Etat hébreu a revendiqué dimanche la destruction d'infrastructures souterraines utilisées par la milice chiite libanaise.

Téhéran la pérennité d'un accord de paix avec Washington à l'arrêt définitif des hostilités sur tous les fronts, notamment au Liban.

L'accord intérimaire en 14 points conclu par les Etats-Unis et l'Iran prévoit notamment l'arrêt des hostilités entre les deux pays et la réouverture du détroit d'Ormuz, de facto bloqué par Téhéran en réponse aux bombardements déclenchés par les Etats-Unis et Israël le 28 février.

Il doit également servir de base à des négociations sur le programme nucléaire iranien, alors que Donald Trump a régulièrement érigé en objectif de guerre la garantie que Téhéran ne puisse jamais se doter de l'arme atomique.

LES DERNIERS DÉVELOPPEMENTS (heure de Paris):

14h12 - Les émissaires du président américain Donald Trump, Steve Witkoff et Jared Kushner, participeront mardi à la réunion prévue avec l'Iran à Doha, déclare la porte-parole de la Maison blanche, Karoline Leavitt.

13h35 - Le président américain Donald Trump dit qu'une réunion sur l'Iran se tiendra mardi à Doha, sans donner plus de détails.

"L'IRAN A DEMANDÉ UNE RÉUNION. ELLE AURA LIEU DEMAIN À DOHA", écrit le président américain sur ses réseaux sociaux.

12h12 - Le vice-ministre iranien des Affaires étrangères, Kazem Gharibabadi, déclare que les réunions prévues dans le cadre du protocole d'accord entre l'Iran et les États-Unis ne sont pas programmées cette semaine, rapporte l'agence de presse iranienne Tasnim.

Kazem Gharibabadi ajoute que les consultations entre l'Iran et le Qatar concernant les engagements américains se poursuivent comme prévu, mais que les discussions du groupe de travail technique à Doha n'ont pas été confirmées.

10h00 - Des délégations iraniennes et américaines appelées à travailler sur la mise en oeuvre du mémorandum d'accord doivent se réunir à Doha dans les prochains jours, déclare à Reuters une source proche des discussions.

9h50 - L'Iran va récupérer six milliards de dollars d'avoirs gelés au Qatar après un accord intérimaire avec les États-Unis levant les sanctions sur le pétrole et la pétrochimie, déclare le président iranien Massoud Pezeshkian cité par la presse d'Etat.

01h24 - Les Etats-Unis et l'Iran vont s'abstenir de mener des frappes supplémentaires tandis que les navires pourront circuler librement dans la région, déclare un représentant américain.

Washington et Téhéran vont par ailleurs reprendre les discussions techniques sur "l'ensemble des points" de leur protocole d'accord, ajoute-t-il.

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Le DIRECT de la journée de dimanche

(Reportage de Reuters, rédigé par le bureau de Paris)