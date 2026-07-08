EN DIRECT-Nouvelles frappes américaines en Iran après des attaques imputées à Téhéran dans le détroit d'Ormuz

L'armée américaine a mené mardi de nouvelles frappes en Iran après avoir suspendu plus tôt dans la journée l'autorisation temporaire accordée à l'Iran pour vendre son pétrole dans le cadre du protocole d'accord signé le mois dernier par Washington et Téhéran.

Le Commandement central de l'armée américaine (Centcom) a annoncé avoir lancé une série de frappes en "réponse" aux attaques imputées à Téhéran de trois pétroliers près du détroit d'Ormuz.

"L'agression de l'Iran était injustifiée, dangereuse et une violation évidente du cessez-le-feu", a écrit le Centcom sur le réseau social X.

Les médias iraniens ont rapporté que plusieurs explosions avaient visé les ports de Sirik et Bandar Abbas, dans le sud de l'Iran, ainsi qu'à l'île de Qeshm, sans fournir davantage de détails.

Un responsable américain a déclaré à Reuters que l'armée avait visé les systèmes de défense aérienne, des systèmes de surveillance côtière, des missiles et des sites de lancement de drones en Iran lors des dernières frappes qu'elle a effectué.

Ces incidents illustrent la fragilité de l'accord conclu par Washington et Téhéran, alors que les Etats-Unis ont révoqué l'autorisation provisoire accordée à l'Iran pour vendre son pétrole.

Une décision qui est intervenue quelques heures après que l'agence britannique de sécurité maritime (UKMTO) a rapporté que trois pétroliers ont été atteints ces derniers jours par des projectiles non-identifiés alors qu'ils naviguaient dans ou près du détroit d'Ormuz.

Les prix du pétrole ont augmenté de plus de 3% après l'annonce de Washington.

LES DERNIERS DÉVELOPPEMENTS (heure de Paris):

05h43 - Les Gardiens de la révolution iranienne disent avoir visé 85 sites militaires américains à Bahreïn et au Koweït "en réponse à la violation du cessez-le-feu par les Etats-Unis".

05h24 - Les Gardiens de la révolution iranienne disent avoir abattu un drone américain dans le sud de l'Iran, rapporte la chaîne de télévision iranienne Press TV.

05h04 - Le conseiller du guide suprême iranien, Mohsen Rezaei, déclare que le président américain Donald Trump a l'intention d'attaquer de nouveau l'Iran et que Téhéran est "entièrement préparé".

05h02 - Les sirènes d'alerte retentissent au Koweït, où les autorités disent faire face à des attaques de missiles et de drones.

03h57 - L'état-major iranien dit que les frappes de l'armée américaine sont une "agression flagrante" et que les forces armées iraniennes apporteront une "réponse écrasante" aux attaques américaines.

La seule route sûre pour les navires dans le détroit d'Ormuz est celle établie par l'Iran, indique l'état-major iranien, qui réaffirme qu'il ne permettra pas d'ingérence américaine dans la gestion de la voie navigable.

03h48 - Le Commandement central de l'armée américaine dit que plus de 80 cibles ont été visées lors des dernières frappes menées en Iran.

02h29 - Les médias iraniens rapportent que de nouvelles explosions ont été signalées sur l'île de Qeshm et que des explosions ont été entendues sur l'île de Kharg.

01h09 - La situation à Bandar Abbas et dans l'île de Qeshm est revenue à la normale, annonce la télévision officielle iranienne, précisant que des explosions retentissent toujours à Sirik.

01h00 - Le président iranien Massoud Pezeshkian quitte l'Irak pour rentrer en Iran après les frappes américaines dans le sud du pays, dit la télévision officielle iranienne.

00h58 - Plusieurs personnes ont été blessées par des éclats de "projectile ennemi" dans le port de Sirik, rapportent les médias iraniens.

(Reportage de Reuters, rédigé par le bureau de Paris)