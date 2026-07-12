EN DIRECT-Les USA frappent l'Iran, Téhéran vise des pays du Golfe

L'armée américaine a dit avoir visé près de 150 cibles militaires en Iran samedi tandis que l'Iran a frappé une série de bases militaires des Etats-Unis dans différents pays du Moyen-Orient, tout en annonçant la refermeture du détroit d'Ormuz, voie essentielle au transport maritime mondial d'hydrocarbures.

Les échanges de tirs de plus en plus nombreux entre les deux pays ces derniers jours ont conduit vendredi Donald Trump à déclarer la fin du cessez-le-feu annoncé le mois dernier, qui devait mettre un terme aux hostilités déclenchées le 28 février lorsque les Etats-Unis et Israël ont attaqué l'Iran.

Le président américain avait cependant laissé la porte ouverte à la poursuite des négociations et une source iranienne de haut rang avait déclaré samedi à Reuters qu'une conférence téléphonique entre l'Iran, les États-Unis, le Qatar et le Pakistan avait été convenue.

Mais la confirmation de celle-ce n'a jamais été donnée et c'est au contraire les armes qui ont parlé.

Le Commandement central de l'armée américaine (Centcom) a précisé avoir frappé environ 140 cibles militaires iraniennes, dont des sites de missiles et de drones iraniens, des moyens navals, des dépôts de munitions, des réseaux de communication et des postes de surveillance côtière.

Les médias d'Etat iraniens ont précisé que ces frappes avaient tué un officier iranien.

Ces frappes sont intervenues peu après l'annonce par le Corps des Gardiens de la révolution islamique (CGRI) de la fermeture du détroit d'Ormuz. Ils ont précisé avoir pris cette décision après avoir tiré un coup de semonce sur un navire empruntant une route non autorisée.

Les médias d'Etat iraniens ont fait état d'explosions dans nombre de villes portuaires du pays à la suite des frappes américaines.

En guise de riposte, les Gardiens ont déclaré avoir détruit un centre de commandement et de contrôle ainsi que des hangars abritant des drones en Jordanie, pays allié des États-Unis, avoir pris pour cible un site radar américain au Koweït, avoir attaqué des plateformes de soutien et de ravitaillement de porte-avions américains à Oman et avoir détruit un centre de maintenance d'avions ainsi qu'une installation de commandement au Qatar.

LES DERNIERS DÉVELOPPEMENTS (heure de Paris):

15h15 - Le détroit d'Ormuz a rouvert, déclare Donald Trump dans une interview accordée à NBC.

12h26 - Un officier de l'armée iranienne a été tué lors des attaques menées les Etats-Unis et Israël sur l'Iran, rapportent les médias d'Etat.

11h26 - Le Qatar condamne les attaques de l'Iran sur son territoire et sur les autres pays arabes, déclare le ministère des Affaires étrangères du pays.

Le pays qualifie de sérieuse escalade la poursuite de ces attaques, ajoutant que cela complique les efforts visant à contenir les tensions dans la région.

09h25 - le Kweït condamne les attaques iraniennes sur son territoire, les qualifiant d'escalade dangereuse", selon le ministère des Affaires étrangères.

08h34 - Un ressortissant indien est porté disparu à la suite d'une attaque contre le navire marchand GFS Galaxy au large des côtes d'Oman dimanche matin, selo le ministère des Affaires étrangères.

"Sur les 11 ressortissants indiens qui se trouvaient à bord, 10 ont été secourus à ce jour, tandis qu'un ressortissant indien serait porté disparu", précise le ministère, qui condamne cette attaque.

08h18 - L'armée jordanienne annonce que trois missiles tirés d'Iran ont frappé le pays sans faire de victimes, selon l'agence de presse nationale.

08h01 - Le ministère de l'Intérieur du Qatar fait état de trois blessés, dont un enfant, après les attaques iraniennes.

06h00 - Le Corps des Gardiens de la révolution islamique dit avoir frappé un deuxième navire dans le détroit d'Ormuz et avoir visé la base américaine d'Al Oudeïd, au Qatar, avec des missiles balistiques.

05h47 - Les forces armées américaines ont terminé leurs frappes contre l'Iran, dit le Centcom sur le réseau social X. Des sites de missiles et de drones, des capacités navales, des entrepôts de munitions, des réseau de communication et des sites de surveillance côtière ont été ciblés.

04h41 - Le ministère de la Défense des Emirats arabes unis dit que les systèmes de défense aériennes répondent à des menaces impliquant des missiles.

02h03 - La télévision officielle iranienne rapporte que des explosions ont été entendues près de Chabahar, dans le sud-est de l'Iran.

01h54 - Des explosions entendues dans l'île de Qeshm, rapporte l'agence de presse iranienne Mehr.

01h53 - L'agence britannique de sécurité maritime (UKMTO) dit avoir reçu un signalement au sujet d'un incident survenu à neuf milles nautiques à l'est d'Oman.

Les autorités militaires ont signalé qu'un porte-conteneurs avait été endommagé et qu'un incendie s'était déclaré à bord, précise le UKMTO.

01h49 - Trois explosions sont signalées à Bandar Abbas et deux autres à Sirik, selon la télévision d'Etat iranienne IRIB.

01h48 - L'armée américaine dit avoir lancé des frappes contre l'Iran après l'attaque du Corps des Gardiens de la révolution islamique (CGRI) contre un porte-conteneurs battant pavillon chypriote.

"Un membre d'équipage est porté disparu et le navire n'est pas en mesure de poursuivre son voyage en raison d'un incendie à bord et d'importants dégâts dans la salle des machines", fait savoir le Commandement central de l'armée américaine (Centcom) sur le réseau social X.

Les frappes ont été lancées à la demande du président américain Donald Trump, précise le Centcom.

01h27 - Des explosions sont signalées à Bushehr et Assalouyeh, dans le sud de l'Iran, selon la chaîne de télévision iranienne Press TV.

(Reportage de Reuters, rédigé par le bureau de Paris)