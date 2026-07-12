Guerre au Moyen-Orient : les derniers développements

Image extraite d'une séquence vidéo d’AFPTV, le 12 juillet 2026, montrant des navires au mouillage près du détroit d’Ormuz, au large de la côte orientale des Émirats arabes unis, à Khor Fakkan ( AFPTV / - )

Les Américains ont frappé environ 140 cibles en Iran cette semaine, à la suite de l'attaque d'un navire marchand dans le détroit stratégique d'Ormuz, fermé dimanche par Téhéran, mettant en question un protocole d'accord signé le 17 juin par les deux belligérants pour entériner le cessez-le-feu d'avril.

Voici les derniers développements en lien avec ce conflit.

Conseiller du guide suprême: le détroit d'Ormuz "plus important" que des "bombes atomiques"

Image extraite d'une séquence vidéo d’AFPTV, le 12 juillet 2026, montrant un navire au mouillage près du détroit d’Ormuz, au large de la côte orientale des Émirats arabes unis, à Khor Fakkan ( AFPTV / - )

Le conseiller militaire du guide suprême iranien, Mohsen Rezaï, un ancien chef des Gardiens de la Révolution, a déclaré dimanche que le stratégique détroit d'Ormuz "est plus important que des dizaines de bombes atomiques, et la République islamique d'Iran le protégera".

Le Pakistan appelle à la "retenue"

Le chef de la diplomatie pakistanaise Ishaq Dar a appelé à la "désescalade" dans le conflit au Moyen-Orient et a exhorté les parties à "faire preuve de retenue" lors d'un appel téléphonique dimanche avec son homologue iranien Abbas Araghchi.

Ormuz: les Gardiens annoncent avoir frappé un deuxième navire

Les Gardiens de la Révolution ont annoncé dimanche avoir frappé un deuxième navire dans le détroit d'Ormuz, après des tirs effectués plus tôt contre un porte-conteneurs.

Le deuxième navire "violait les régulations dans le détroit d'Ormuz", ont-ils déclaré dans un communiqué, ajoutant avoir aussi attaqué avec des missiles une base américaine au Qatar.

L'armée américaine dit avoir frappé environ 140 cibles en Iran

Les Etats-Unis ont frappé environ 140 cibles en Iran dimanche, a affirmé le Commandement central américain (Centcom), en représailles à l'attaque par les forces iraniennes d'un navire marchand dans le détroit d'Ormuz.

"Parmi ces cibles figuraient des sites de missiles et de drones iraniens, des moyens navals, des dépôts de munitions, des réseaux de communication et des postes de surveillance côtière", a écrit le Centcom sur X.

Des frappes contre le port de Jask, sur le Golfe dans le sud, ont coûté la vie à un lieutenant de la marine iranienne, ont rapporté des médias de la République islamique.

Les pays du Golfe attaqués, ainsi que la Jordanie

Les Emirats arabes unis ont fait face dimanche à une attaque de missiles iraniens, a annoncé le ministère de la Défense, les autorités de Bahreïn activant pour leur part les sirènes d'alerte aérienne.

La défense antiaérienne en action au-dessus de Doha, au Qatar, où journalistes de l'AFP ont entendu des explosions, le 12 juillet 2026, ( AFP / - )

Le Qatar a condamné les attaques iraniennes contre son territoire, tandis que les forces armées du Koweït ont dit répondre à des frappes aériennes.

L'armée iranienne a revendiqué une rare attaque sur le voisin d'en face Oman, affirmant avoir détruit des bases d'appui logistique aux porte-avions américains sur le port de Duqm. Le sultanat (actuellement en discussion avec Téhéran sur la future gestion du détroit d'Ormuz) a protesté officiellement auprès de l'ambassadeur d'Iran.

Et la Jordanie a précisé que trois missiles iraniens étaient tombés sur son territoire à l'aube.

Ormuz: l'équipage indien abandonne son navire

Onze ressortissants indiens se trouvaient à bord du porte-conteneurs attaqué dans le détroit d'Ormuz et dix ont été secourus à ce stade, a indiqué dimanche New Delhi.

Selon l'agence de sécurité maritime UKMTO, l'attaque a eu lieu à 9 milles nautiques (environ 17 km) à l'est de la péninsule de Moussandam, appartenant au sultanat d'Oman, et a causé un incendie à bord. "L'équipage a abandonné le navire et embarqué sur un canot de sauvetage", a-t-elle indiqué.

"l'Iran a fait un mauvais choix" prévient Washington

Le ministre de la Défense américain, Pete Hegseth, a affirmé samedi que "l'Iran a fait un mauvais choix" en tirant sur un navire dans le détroit d'Ormuz.

"Maintenant ils paient", a ajouté le chef du Pentagone, peu après l'annonce par l'armée américaine de bombardements contre l'Iran.

L'armée américaine lance une "troisième série de frappes contre l'Iran"

Les Etats-Unis ont lancé une "troisième série de frappes contre l'Iran" en une semaine, en riposte à l'attaque du GFS Galaxy, un porte-conteneurs battant pavillon chypriote dans le détroit d'Ormuz, a annoncé samedi soir le Centcom.

Les Gardiens annoncent la fermeture du détroit d'Ormuz

Les Gardiens de la Révolution, armée idéologique de l'Iran, ont annoncé dimanche la fermeture "jusqu'à nouvel ordre" du détroit d'Ormuz, après des coups de semonce contre un navire qui empruntait une "route non autorisée", menaçant également de s'en prendre aux bases américaines dans la région du Golfe.