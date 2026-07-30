EN DIRECT-Les Etats-Unis ont effectué une vague de bombardements en Iran

L'armée américaine a annoncé avoir effectué des bombardements nocturnes en Iran, après que le président américain Donald Trump a prévenu d'une nouvelle offensive de Washington en réponse à l'attaque par Téhéran de sites militaires américains en Jordanie, dans ce qui constitue un regain des hostilités.

Donald Trump avait suspendu au cours du week-end les bombardements en Iran, après treize nuits consécutives de frappes américaines, et fait état mardi de "bonnes discussions" avec Téhéran, qui a de son côté nié reprendre les négociations et dénoncé des violations de l'accord-cadre signé en juin.

"Nous allons les frapper durement", a dit mercredi le président américain, cité par Fox News, à propos de l'Iran. "Nous allons leur mettre une raclée monumentale."

Les tensions régionales, alimentées plus tôt ce mois-ci par le blocus maritime annoncé en mer Rouge par les Houthis alignés sur l'Iran, se sont propagées en Irak, où les Etats-Unis et l'Arabie saoudite ont mené dans la nuit de mardi à mercredi des frappes contre des groupes armés pro-iraniens accusés d'attaques aux drones contre des infrastructures pétrolières de Ryad.

En réaction, le Hezbollah irakien a prévenu qu'une réponse à ces frappes était "inévitable" et qu'il pourrait viser les "instruments" américains en Arabie saoudite, ajoutant qu'il donnait au gouvernement irakien jusqu'au 6 août pour démontrer sa capacité à défendre la souveraineté du pays.

C'est la première fois depuis le début de la guerre, déclenchée par la campagne de bombardements en Iran lancée par les Etats-Unis et Israël le 28 février dernier, que Ryad reconnaît publiquement sa participation aux hostilités.

Le gouvernement chiite irakien, l'un des seuls au monde à entretenir des liens militaires et diplomatiques à la fois avec Washington et Téhéran, a annoncé qu'il allait engager des poursuites judiciaires et a fait valoir qu'il était seul habilité à répondre à des attaques menées sur son territoire.

Un haut responsable militaire iranien, dont l'identité n'a pas été indiquée, a dénoncé sur la télévision d'Etat "une erreur de calcul majeure" de la part de Washington et Ryad.

LES DERNIERS DÉVELOPPEMENTS (heure de Paris):

04h18 - L'armée américaine a terminé sa dernière vague de frappes aériennes en Iran, dit son commandement central (Centcom).

Cette vague "importante" est une réponse aux attaques aux missiles lancées la veille par Téhéran contre les troupes américaines au Moyen-Orient, ajoute-t-il dans un communiqué.

Des "dizaines de cibles" des Gardiens iraniens de la révolution ont été frappées, indique le Centcom.

03h34 - De puissantes explosions ont été entendues à Ahvaz, dans le sud-ouest de l'Iran, non loin de la frontière avec l'Irak, d'après la télévision d'Etat iranienne.

03h12 - Un missile a frappé une zone résidentielle de l'île iranienne de Qeshm, rapporte l'agence de presse iranienne Tasnim.

02h53 - Selon l'agence de presse iranienne Tasnim, trois explosions sont survenues sur l'île iranienne de Qeshm.

02h40 - Des explosions ont été entendues en différents lieux du sud de l'Iran, rapportent les médias locaux.

02h27 - Le Commandement central de l'armée américaine (Centcom) annonce que les Etats-Unis ont lancé à 00h00 GMT une vague de frappes aériennes en Iran.

"Les frappes sont une réponse puissante aux attaques tentées hier par l'Iran contre les troupes américaines basées au Moyen-Orient", dit le Centcom dans un communiqué.

01h12 - Citant un représentant américain, le site d'information Axios rapporte que les Etats-Unis ont lancé une vague de frappes nocturnes contre l'Iran.

VOIR AUSSI

Le DIRECT de la journée de mercredi

(Reportage de Reuters, rédigé par le bureau de Paris)