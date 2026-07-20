EN DIRECT-Les Etats-Unis lancent une nouvelle série de frappes contre l'Iran

Les Etats-Unis ont lancé lundi soir une nouvelle série de frappes contre l'Iran, a déclaré le commandement central américain dans un communiqué, sans plus de précisions.

Ces nouvelles frappes interviennent après des bombardements américains contre l'Iran dans la nuit de dimanche, tandis que Téhéran a riposté par des attaques à travers la région contre des alliés de Washington.

Les deux pays s'accusent mutuellement de ne pas respecter les termes du protocole d'accord signé en juin et de violer le cessez-le-feu. Les Etats-Unis reprochent notamment à l'Iran de ne pas rétablir une liberté de navigation complète dans le détroit d'Ormuz, que Téhéran a de facto bloqué à la suite du déclenchement du conflit par des bombardements israélo-américains fin février.

Les Gardiens iraniens de la révolution ont dit dans la nuit de dimanche avoir fait exploser deux pétroliers qui tentaient de transiter par la route méridionale du détroit d'Ormuz.

Un représentant américain a déclaré samedi à Reuters que les Etats-Unis acheminaient des moyens militaires supplémentaires dans la région dans ce contexte d'escalade des tensions.

Les cours du pétrole ont brièvement dépassé les 90 dollars le baril après de nouvelles perturbations dans le détroit d'Ormuz, mais ont ensuite réduit leurs gains après que le ministère iranien des Affaires étrangères a indiqué que des médiateurs avaient récemment présenté des propositions à Téhéran.

Le secrétaire d'État américain Marco Rubio a affirmé que les États-Unis continueraient à prendre pour cible l'Iran tant que celui-ci s'en prendrait au transport maritime commercial.

"Tant que l'Iran s'obstinera à contrôler une voie navigable internationale, nous devrons réagir. Les États-Unis restent toujours ouverts à une solution diplomatique", a-t-il déclaré.

Interrogé sur la question de savoir si la porte des négociations avec les États-Unis était désormais fermée, le ministère iranien des Affaires étrangères a laissé entendre que Téhéran n’excluait pas non plus un retour à la voie diplomatique.

En parallèle, les Houthis yéménites, proches de Téhéran, ont annoncé qu'ils imposaient un blocus naval à l'Arabie saoudite, une mesure qui ouvre un nouveau front contre les États-Unis et étend la menace pesant sur l'approvisionnement énergétique mondial et le commerce au-delà du Golfe.

L'Iran avait fait pression sur les Houthis pour qu'ils ferment le détroit de Bab-el-Mandeb, qui donne accès à la mer Rouge, si les États-Unis continuaient à attaquer les infrastructures énergétiques iraniennes. La fermeture totale du détroit entraînerait une baisse de 7% de l'offre mondiale de pétrole.

LES DERNIERS DÉVELOPPEMENTS (heure de Paris):

23h30 - L'agence de presse semi-officielle iranienne Mehr annonce que des explosions ont été entendues à Ispahan, dans le centre de l'Iran.

22h30 - Les Etats-Unis ont lancé une nouvelle série de frappes contre l'Iran à 16h00 heure, heure de la côte Est (20h00 GMT), déclare le commandement central américain dans un communiqué.

21h51 - L'armée israélienne annonce le lancement d'un programme de zones pilotes dans le sud du Liban, en coopération avec l'armée américaine et les forces armées libanaises. Ces zones pilotes sont des portions de territoire du sud du Liban où l'accord entre l'Etat hébreu et Beyrouth, soutenu par Washington, prévoit le désarmement du Hezbollah, le retrait des forces israéliennes et le déploiement de troupes libanaises.

21h00 - Un drone chargé d'explosifs a été abattu près de la base aérienne irakienne d'Al Harir, dans l'est d'Erbil, qui abrite des forces américaines, selon des sources sécuritaires.

18h41 - Le président américain Donald Trump déclare que l'Iran "paiera" pour avoir tué des soldats américains, après que plusieurs militaires ont été tués au combat au cours du week-end.

18h24 - La chaîne iranienne Press TV rapporte qu'une installation industrielle de la ville de Khomein, dans le centre de l'Iran, a été attaquée par les États-Unis.

18h05 - L'armée américaine déclare qu'au 20 juillet, 7 navires commerciaux ont été déviés et un autre immobilisé pour les empêcher de quitter ou d'entrer dans les ports iraniens.

17h25 - Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, déclare sur X que l'"intimidation" de deux agents de l'ambassade de France en Iran ne restera pas sans conséquence.

Dans une publication sur le réseau social, le chef de la diplomatie française explique que deux agents de l'ambassade ont été "détenus sans raison pendant plusieurs heures, interrogés et, pour l'un d'eux, molesté".

Jean-Noël Barrot estime que cette action constitue une "violation flagrante des immunités diplomatiques" dont bénéficient les deux agents concernés.

"J'ai fait savoir au ministre des Affaires étrangères de l'Iran que cette atteinte gravissime et inadmissible à l'intégrité de nos agents ne pourra rester sans conséquence", a-t-il écrit sur X.

16h59 - Les sirènes retentissent à nouveau à Bahreïn, pour la cinquième fois lundi, déclare le ministère de l'Intérieur.

16h19 - L'agence iranienne Fars rapporte qu'une explosion a été entendue à Chiraz, dans le sud-ouest de l'Iran.

15h15 - Les Gardiens de la révolution iraniens disent avoir pris pour cibles la base aérienne d'Al-Sakhir et le port de Ben Salman à Bahreïn, ainsi que la base américaine d'Arifjan au Koweït, rapporte Fars.

14h56 - Les sirènes retentissent à nouveau à Bahreïn, déclare le ministère de l'Intérieur.

14h06 - Les Houthis du Yémen, proches de l'Iran, annoncent un blocus naval contre l'Arabie saoudite, avec effet immédiat, déclare leur porte-parole militaire dans un discours télévisé.

Le groupe a annoncé "un embargo maritime contre l'ennemi saoudien criminel, fondé sur le principe du 'œil pour œil', avec effet immédiat dès la publication de cette déclaration".

13h41 - Des médiateurs ont transmis à l'Iran une proposition prévoyant un cessez-le-feu de dix jours afin de trouver les moyens de relancer l'accord provisoire conclu en juin, dit à Reuters un haut responsable iranien.

12h58 - L'Iran a attaqué les systèmes de navigation aérienne civile à Bahreïn, sans les affecter, dit l'autorité de l'aviation civile de l'émirat citée par l'agence de presse officielle.

09h33 - Les Gardiens de la révolution mettent en garde contre toute tentative américaine d'"infiltration" en territoire iranien, rapporte l'agence Tasnim.

09h22 - L'Iran s'engagera dans des efforts diplomatiques pour résoudre le conflit avec les Etats-Unis en fonction de ses intérêts nationaux, déclare le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Esmaeil Baghaei. Des messages ont été transmis ces derniers jours à Téhéran via des intermédiaires, ajoute-t-il.

08h46 - Un navire est à la dérive au large d'Oman, près du détroit d'Ormuz, après avoir été abandonné par son équipage à la suite d'un tir de projectile d'origine inconnue à huit milles nautiques du littoral omanais, rapporte l'agence de sécurité maritime UKMTO. Un incendie s'est déclaré à bord du navire et l'équipage a pu être évacué sain et sauf par un remorqueur, précise l'agence.

07h29 - Les sirènes d'alerte aérienne sont à nouveau déclenchées au Bahreïn, annonce le ministère de l'Intérieur.

06h37 - L'armée du Koweït indique via le réseau social X mener des opérations pour intercepter des drones iraniens.

05h42 - Cités par l'agence de presse iranienne Fars, les Gardiens iraniens de la révolution disent avoir attaqué la base militaire aérienne Ali Al Salem au Koweït.

05h29 - Les sirènes d'alerte ont retenti au Bahreïn, déclare le ministère local de l'Intérieur.

04h07 - L'armée américaine a achevé "avec succès" à 02h00 GMT une neuvième nuit consécutive de frappes contre l'Iran, dit son commandement central (Centcom).

Des centres de commandement de l'armée iranienne, des sites de défense aérienne et de surveillance côtière ainsi que des capacités maritimes iraniennes ont été ciblées, ajoute-t-il dans un communiqué publié sur le réseau social X.

03h43 - Les Gardiens iraniens de la révolution revendiquent une attaque de missiles contre un appareil militaire américain déployé sur l'aéroport jordanien d'Aqaba.

03h21 - Les Gardiens iraniens de la révolution disent avoir fait exploser deux pétroliers qui tentaient de transiter par la route méridionale du détroit d'Ormuz.

"Aucune goutte" de pétrole ni de gaz ne pourra passer par le détroit tant que les "actions" des Etats-Unis dans la région se poursuivront, ajoutent-ils.

02h08 - Des explosions supplémentaires ont été signalées dans le sud de l'Iran, notamment à Bouchehr, rapporte l'agence de presse semi-officielle Fars.

02h04 - L'Iran a tiré une nouvelle salve de missiles en direction de "cibles ennemies", rapporte l'agence de presse iranienne Irna, sans plus de détails.

01h51 - L'agence britannique de sécurité maritime (UKMTO) déclare avoir été informée d'un incident impliquant un navire situé à huit milles nautiques au nord-ouest du port omanais de Kumzar. Elle ne donne pas davantage de précisions dans l'immédiat.

01h46 - D'après l'agence de presse iranienne Mehr, plusieurs explosions ont retenti dans le sud-est du pays, à Chabahar.

01h37 - Les systèmes iraniens de défense aérienne ont été activés à Konarak, dans le sud-est de l'Iran, selon l'agence de presse semi-officielle Mehr.

01h34 - Plusieurs explosions ont été entendues dans le sud-ouest de l'Iran, notamment à Bandar Mahshahr, rapporte l'agence de presse semi-officielle Tasnim.

01h17 - L'armée américaine mène une nouvelle vague de frappes contre l'Iran, pour une neuvième nuit consécutive, dit son commandement central (Centcom).

00h28 - Les systèmes de défense aérienne du Koweït font face à des menaces de "drones hostiles", dit l'armée koweïtienne.

VOIR AUSSI

Le DIRECT de la journée de dimanche

(Reportage de Reuters, rédigé par le bureau de Paris)