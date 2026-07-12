EN DIRECT-Les Etats-Unis lancent des frappes en Iran, le détroit d'Ormuz fermé

L'armée américaine a effectué de nouvelles frappes en Iran après que Téhéran a visé un navire dans le détroit d'Ormuz avant d'annoncer la fermeture de la voie navigable.

L'Iran a annoncé avoir fermé le détroit d'Ormuz après avoir tiré un coup de semonce contre un porte-conteneurs ayant emprunté une route non autorisée, prévenant que toute riposte après cet incident provoquerait une "réponse grave".

"Un navire qui avait mis en péril la sécurité maritime en éteignant ses systèmes a été frappé et mis à l'arrêt", a affirmé la marine du Corps des Gardiens de la révolution islamique (CGRI) dans un communiqué.

Le détroit d'Ormuz est "fermé jusqu'à nouvel ordre" et jusqu'à "la fin de l'ingérence américaine dans la région", a dit le CGRI.

Le Commandement central de l'armée américaine (Centcom)a déclaré avoir commencé à mener des frappes en Iran peu après la publication du communiqué du CGRI.

Le Centcom a identifié le navire comme étant un porte-conteneurs battant pavillon chypriote.

L'agence britannique de sécurité maritime (UKMTO) a dit que l'équipage d'un porte-conteneurs endommagé au large d'Oman avait abandonné le navire et se trouvait dans un canot de sauvetage.

Les médias iraniens ont rapporté que des explosions avaient été signalées dans plusieurs ports.

Peu après, les Gardiens de la révolution iranienne ont dit avoir détruit un centre de contrôle et de commandement ainsi que des hangars abritant des drones dans une base militaire située en Jordanie, alliée des Etats-Unis.

Les Emirats arabes unis ont dit repousser des missiles et des drones lancés depuis l'Iran, tandis que le Qatar a dit avoir intercepté une attaque de missile. Les sirènes d'alerte ont retenti à Bahreïn et des explosions ont été entendues à Doha.

LES DERNIERS DÉVELOPPEMENTS (heure de Paris):

06h00 - Le Corps des Gardiens de la révolution islamique dit avoir frappé un deuxième navire dans le détroit d'Ormuz et avoir visé la base américaine d'Al Oudeïd, au Qatar, avec des missiles balistiques.

05h47 - Les forces armées américaines ont terminé leurs frappes contre l'Iran, dit le Centcom sur le réseau social X. Des sites de missiles et de drones, des capacités navales, des entrepôts de munitions, des réseau de communication et des sites de surveillance côtière ont été ciblés.

04h41 - Le ministère de la Défense des Emirats arabes unis dit que les systèmes de défense aériennes répondent à des menaces impliquant des missiles.

02h03 - La télévision officielle iranienne rapporte que des explosions ont été entendues près de Chabahar, dans le sud-est de l'Iran.

01h54 - Des explosions entendues dans l'île de Qeshm, rapporte l'agence de presse iranienne Mehr.

01h53 - L'agence britannique de sécurité maritime (UKMTO) dit avoir reçu un signalement au sujet d'un incident survenu à neuf milles nautiques à l'est d'Oman.

Les autorités militaires ont signalé qu'un porte-conteneurs avait été endommagé et qu'un incendie s'était déclaré à bord, précise le UKMTO.

01h49 - Trois explosions sont signalées à Bandar Abbas et deux autres à Sirik, selon la télévision d'Etat iranienne IRIB.

01h48 - L'armée américaine dit avoir lancé des frappes contre l'Iran après l'attaque du Corps des Gardiens de la révolution islamique (CGRI) contre un porte-conteneurs battant pavillon chypriote.

"Un membre d'équipage est porté disparu et le navire n'est pas en mesure de poursuivre son voyage en raison d'un incendie à bord et d'importants dégâts dans la salle des machines", fait savoir le Commandement central de l'armée américaine (Centcom) sur le réseau social X.

Les frappes ont été lancées à la demande du président américain Donald Trump, précise le Centcom.

01h27 - Des explosions sont signalées à Bushehr et Assalouyeh, dans le sud de l'Iran, selon la chaîne de télévision iranienne Press TV.

(Reportage de Reuters, rédigé par le bureau de Paris)