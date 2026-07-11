Cyclisme/Tour de France-La 9e étape raccourcie de 30 km en raison de la canicule-ASO

Tour de France

‌La neuvième étape du Tour de France ​prévue dimanche entre Malemort et Ussel a été raccourcie de 30 kilomètres en raison ​de la vigilance rouge canicule en Corrèze, a ​annoncé samedi l'organisateur Amaury ⁠Sport Organisation (ASO).

"En conséquence, il a été ‌décidé que le parcours de la neuvième étape est réduit à 155,5 ​km, contre ‌185,5 km initialement prévus", a déclaré ⁠ASO dans un communiqué.

Les organisateurs ont également retardé le départ fictif de dix minutes : il ⁠sera donné à ‌13h45 au lieu de 13h35 initialement.

"Cette ⁠décision est rendue nécessaire par les ‌conditions météorologiques exceptionnelles", a précisé ⁠ASO. "Elle vise à permettre le déroulement ⁠de l'épreuve ‌dans des conditions compatibles avec le niveau ​de vigilance rouge ‌canicule."

Le département de la Corrèze fait partie des 37 départements ​placés en vigilance rouge canicule par Météo France pour la journée ⁠de dimanche.

"C'est clairement une bonne idée", a réagi samedi Tim Merlier, vainqueur des septième et huitième étapes du Tour de France, en conférence de presse.

(Reportage de Vincent Daheron ​à Bergerac)