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Football/Coupe du monde: Saliba et Upamecano absents de l'entraînement
information fournie par Reuters 11/07/2026 à 23:14

Le sélectionneur français Didier Deschamps

Le sélectionneur français Didier Deschamps

Les défenseurs centraux de l'équipe ​de France Dayot Upamecano et William Saliba n'ont pas participé à la ​séance d'entraînement, samedi, à trois jours de ​la demi-finale de la ⁠Coupe du monde de football ‌contre l'Espagne, mardi.

William Saliba souffre du dos depuis le début ​du ‌tournoi et avait été mis ⁠au repos lors du dernier match de la phase de groupes contre ⁠la Norvège.

Aucun ‌détail n'a été communiqué sur ⁠l'absence de Dayot Upamecano, mais ‌le défenseur central a ⁠abordé la compétition après une ⁠saison chargée ‌avec le Bayern Munich.

Alignés dès le ​coup d'envoi lors ‌de la victoire en quart de finale contre ​le Maroc (2-0), jeudi, les deux joueurs sont essentiels dans ⁠la solidité défensive affichée par les Bleus avec seulement deux buts encaissés dans ce Mondial.

(Rédigé par Karolos Grohmann; version française Clément Martinot, édité par ​Vincent Daheron)

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