Football/Coupe du monde: Saliba et Upamecano absents de l'entraînement

Le sélectionneur français Didier Deschamps
Les défenseurs centraux de l'équipe de France Dayot Upamecano et William Saliba n'ont pas participé à la séance d'entraînement, samedi, à trois jours de la demi-finale de la Coupe du monde de football contre l'Espagne, mardi.
William Saliba souffre du dos depuis le début du tournoi et avait été mis au repos lors du dernier match de la phase de groupes contre la Norvège.
Aucun détail n'a été communiqué sur l'absence de Dayot Upamecano, mais le défenseur central a abordé la compétition après une saison chargée avec le Bayern Munich.
Alignés dès le coup d'envoi lors de la victoire en quart de finale contre le Maroc (2-0), jeudi, les deux joueurs sont essentiels dans la solidité défensive affichée par les Bleus avec seulement deux buts encaissés dans ce Mondial.
(Rédigé par Karolos Grohmann; version française Clément Martinot, édité par Vincent Daheron)
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer