EN DIRECT-Les Etats-Unis et l'Iran poursuivent leurs frappes

Les Etats-Unis et l'Iran ont poursuivi leurs frappes vendredi, Washington visant des infrastructures militaires et des ponts en Iran, tandis que Téhéran a pris pour cible des installations américaines au Moyen-Orient

La trêve conclue le mois dernier a cédé la place à des affrontements quotidiens, qui ont pratiquement paralysé le trafic maritime dans le détroit d'Ormuz et ravivé les inquiétudes des investisseurs quant aux répercussions économiques.

Le Commandement central de l'armée américaine (Centcom) a annoncé vendredi avoir effectué une nouvelle série de frappes contre l'Iran, pour une septième nuit consécutive.

Deux pétroliers ont explosé et pris feu après s'être engagés dans une voie "minée" au sud du détroit d'Ormuz, a rapporté samedi la télévision iranienne, citant un communiqué des Gardiens de la révolution iranienne.

La télévision officielle iranienne, citant les Gardiens de la révolution, a indiqué que tant que "l'agression" américaine ne prendrait pas fin, il ne serait pas possible d'exporter des engrais ou "une goutte de pétrole ou de gaz" depuis la région.

Mohsen Rezaei, conseiller du guide suprême iranien, a mis en garde vendredi contre une escalade de la part des Etats-Unis ou une tentative de s'emparer de territoire iranien.

"Si les frappes américaines se poursuivent encore pendant plusieurs jours, nous entrerons dans une phase d'opérations offensives de grande ampleur", a-t-il dit à la télévision officielle.

LES DERNIERS DÉVELOPPEMENTS (heure de Paris):

02h22 - L'armée du Koweït repousse une attaque de drones iranienne.

02h18 - Le Commandement central de l'armée américaine dément les déclarations des Gardiens de la révolution iranienne selon lesquelles deux pétroliers ont explosé après avoir heurté des mines.

01h51 - L'armée iranienne dit avoir visé des bases et des camps militaires américains au Koweït et en Jordanie, rapporte la télévision officielle iranienne.

01h44 - Le ministère de l'Intérieur de Bahreïn annonce que les sirènes d'alerte ont été déclenchées.

01h36 - Les autorités de la province d'Hormozgan conseillent à la population d'éviter les déplacements non-essentiels en raison de possibles attaques, rapporte l'agence de presse iranienne Tasnim.

01h09 - Les médias iraniens, citant des responsables locaux, rapportent que trois personnes ont été tuées et huit autres blessées dans des attaques "ennemies" dans la province d'Hormozgan, dans le sud de l'Iran.

00h41 - Les Gardiens de la révolution iranienne disent que quatre pétroliers "en infraction" qui tentaient de traverser le détroit d'Ormuz ont été immobilisés lors d'une opération impliquant des missiles et des drones.

00h02 - Deux pétroliers ont explosé et pris feu après s'être engagés dans une voie "minée" au sud du détroit d'Ormuz, rapporte la télévision iranienne, citant un communiqué des Gardiens de la révolution iranienne.

VOIR AUSSI

Le DIRECT de la journée de vendredi

(Reportage de Reuters, rédigé par le bureau de Paris)