EN DIRECT-Les Etats-Unis et l'Iran concluent leurs discussions à Doha

Les Etats-Unis et l'Iran ont conclu mercredi à Doha un premier cycle de discussions techniques indirectes sans que des progrès semblent avoir été enregistrés en vue d'une paix durable.

Les deux pays se sont concentrés sur des questions dont ils avaient dit qu'elles avaient été réglées lorsqu'un protocole d'accord avait été annoncé.

Selon des sources au fait de la question, les négociateurs américains et iraniens ont discutés pendant deux jours de la reprise de la navigation dans le détroit d'Ormuz et du dégel des fonds iraniens.

La prochaine rencontre entre délégations américaine et iranienne se tiendra après les funérailles de l'ayatollah Ali Khamenei, tué au premier jour des frappes aériennes israélo-américaines, prévues le 9 juillet, a dit le ministère qatari des Affaires étrangères.

Steve Witkoff et Jared Kushner, émissaires du président américain Donald Trump dépêchés sur place pour des "discussions de haut niveau" selon la Maison blanche, n'ont pas participé au négociations, a dit une source.

LES DERNIERS DÉVELOPPEMENTS (heure de Paris):

03h08 - Les cours du pétrole baissent en début de séance après que le Qatar a déclaré que l'Iran et les Etats-Unis avaient réalisé des "progrès positifs" lors des pourparlers indirects.

Le baril de Brent cède 1,02%, à 70,84 dollars, et le WTI américain abandonne 1,21%, à 67,75 dollars.

(Reportage de Reuters, rédigé par le bureau de Paris)