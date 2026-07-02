information fournie par Reuters • 02/07/2026 à 06:00

Les valeurs à suivre à Paris et en Europe

* Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE:

* Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP:

* Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA

* Le point sur les marchés européens .EUFR

Les valeurs à suivre jeudi à la Bourse de Paris et en Europe :

* ARGAN ARGAN.PA a relevé mercredi d'au moins un million d'euros son objectif annuel de revenu locatif, la foncière française citant les réalisations du premier semestre, l'effet année pleine des livraisons de 2025 et la révision des loyers au 1er janvier 2026;

* SODEXO EXHO.PA doit publier son chiffre d'affaires trimestriel jeudi avant l'ouverture de la Bourse.

L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: nL8N42Y16F

(Rédigé par Diana Mandia)