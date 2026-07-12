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EN DIRECT-L'Iran ferme le détroit d'Ormuz après une frappe contre un navire
information fournie par Reuters 12/07/2026 à 02:21

L'Iran a annoncé dimanche avoir fermé le détroit d'Ormuz après qu'un navire a emprunté une route non autorisée et a été visé par une frappe.

Téhéran a prévenu que toute riposte après cet incident provoquerait une "réponse grave".

"Un navire qui avait mis en péril la sécurité maritime en éteignant ses systèmes a été frappé et mis à l'arrêt", a affirmé la marine du Corps des Gardiens de la révolution islamique (CGRI) dans un communiqué sans fournir davantage de détails sur le bateau.

Le détroit d'Ormuz est "fermé jusqu'à nouvel ordre" et jusqu'à "la fin de l'ingérence américaine dans la région", a dit le CGRI.

Tout acte d'agression contre l'Iran "provoquera une réponse grave et les bases (militaires) ennemies dans la région seront visées", a indiqué la marine du CGRI.

Une source iranienne de haut rang a déclaré à Reuters que l'Iran, les Etats-Unis, le Qatar et le Pakistan étaient convenus de négocier lors d'un appel que les médiateurs tentaient d'organiser samedi, alors que le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araqchi, se trouvait à Oman.

Abbas Araqchi s'est rendu dans le sultanat afin de discuter des dispositions à prendre pour garantir la sécurité du passage des navires dans le détroit d'Ormuz.

LES DERNIERS DÉVELOPPEMENTS (heure de Paris):

02h03 - La télévision officielle iranienne rapporte que des explosions ont été entendues près de Chabahar, dans le sud-est de l'Iran.

01h54 - Des explosions entendues dans l'île de Qeshm, rapporte l'agence de presse iranienne Mehr.

01h53 - L'agence britannique de sécurité maritime (UKMTO) dit avoir reçu un signalement au sujet d'un incident survenu à neuf milles nautiques à l'est d'Oman.

Les autorités militaires ont signalé qu'un porte-conteneurs avait été endommagé et qu'un incendie s'était déclaré à bord, précise le UKMTO.

01h49 - Trois explosions sont signalées à Bandar Abbas et deux autres à Sirik, selon la télévision d'Etat iranienne IRIB.

01h48 - L'armée américaine dit avoir lancé des frappes contre l'Iran après l'attaque du Corps des Gardiens de la révolution islamique (CGRI) contre un porte-conteneurs battant pavillon chypriote.

"Un membre d'équipage est porté disparu et le navire n'est pas en mesure de poursuivre son voyage en raison d'un incendie à bord et d'importants dégâts dans la salle des machines", fait savoir le Commandement central de l'armée américaine (Centcom) sur le réseau social X.

Les frappes ont été lancées à la demande du président américain Donald Trump, précise le Centcom.

01h27 - Des explosions sont signalées à Bushehr et Assalouyeh, dans le sud de l'Iran, selon la chaîne de télévision iranienne Press TV.

(Reportage de Reuters, rédigé par le bureau de Paris)

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