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EN DIRECT-Etats-Unis et Iran poursuivent leurs bombardements et s'accusent mutuellement
information fournie par Reuters 28/06/2026 à 09:13

Les Etats-Unis et l'Iran poursuivent leurs bombardements dans le Golfe, chacun accusant l'autre de violer un protocole d'accord de plus en plus précaire, signé il y a moins de deux semaines et censé mettre fin à près de quatre mois de conflit entre les deux pays.

Peu après que Donald Trump ait averti que les Etats-Unis pourraient "terminer le travail militairement", l'Iran a tiré aux premières heures de la journée de dimanche des missiles et des drones contre des installations militaires américaines au Koweït et à Bahreïn.

Peu auparavant, l'armée américaine avait dit avoir effectué de nouveaux bombardements sur l'Iran samedi, visant différents sites dont des infrastructures de surveillance militaire, en représailles à une nouvelle attaque de drone iranien contre un navire.

Israël a pour sa part déclaré avoir frappé des membres du Hezbollah au Sud-Liban malgré l'accord-cadre distinct tout juste signé pour mettre fin aux combats dans ce secteur. L'Iran lie le respect de son protocole d'accord avec les Etats-Unis à l'arrêt de la campagne militaire d'Israël au Liban.

Les hostilités entre les Etats-Unis et l'Iran ont repris vendredi soir lorsque l'armée américaine a bombardé des cibles en territoire iranien en riposte, selon elle, à un tir de projectile contre un navire dans le détroit d'Ormuz, dont la réouverture est l'un des principaux enjeux des négociations entre les deux pays.

LES DERNIERS DÉVELOPPEMENTS (heure de Paris):

09h02 - L'armée koweïtienne dit avoir intercepté deux missiles balistiques dimanche matin. Aucune victime ni aucun dégât n'ont été signalés.

07h53 - Bahreïn dit avoir paré plusieurs attaques iraniennes. Un immeuble a été endommagé mais aucun décès n'a été signalé, précise le ministère de l'Intérieur.

07h49 - Un porte-parole du Corps des gardiens de la révolution iraniens dit que l'Iran ripostera avec encore plus de vigueur à toute nouvelle violation du cessez-le-feu par les Etats-Unis.

06h34 - L'armée israélienne dit avoir tué samedi plusieurs activistes armés dans le sud de la Syrie.

06h32 - Les "attaques brutales" des Etats-Unis prouvent qu'ils "n'accordent pas la moindre valeur ni crédibilité à leurs engagements et rompre des promesses fait partie de leur nature", dit le ministère iranien des Affaires étrangères dans un communiqué.

06h05 - L'armée israélienne dit avoir tué des membres du Hezbollah armés de lance-roquettes et avoir frappé un site de tir de roquettes dans le secteur de Nabatieh au Sud-Liban.

03h50 - L'Iran a tiré plusieurs missiles et drones contre des pays voisins, dont le Koweït et Bahreïn, dit un responsable américain. Aucune victime américaine n'a été signalée et les installations américaines au Moyen-Orient n'ont subi aucun dégât majeur, ajoute-t-il.

02h35 - Le Corps des gardiens de la révolution iraniens dit que ses forces navales et aériennes ont lancé une opération conjointe à l'aide de missiles et de drones contre des sites militaires américains au Koweït et à Bahreïn en riposte aux récentes attaques américaines contre l'Iran.

"Violer le cessez-le-feu est contraire à la clause numéro un du protocole d'accord d'Islamabad et entraînera un arrêt complet de tout le processus diplomatique", disent les Gardiens dans un communiqué.

00h00 - Les Etats-Unis ont effectué de nouveaux bombardements sur l'Iran samedi, visant différents sites dont des infrastructures de surveillance militaire, en représailles à une nouvelle attaque de drone iranien contre un navire, dit le commandement central de l'armée américaine.

(Reportage de Reuters, rédigé par le bureau de Paris)

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