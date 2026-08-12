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Eclipse: à Hendaye, "tous en communion" pour voir la lune "manger le soleil"
information fournie par AFP 12/08/2026 à 21:47
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La Lune passe devant le disque solaire lors d'une éclipse partielle au Château-Observatoire Abbadia, à Hendaye, le 12 août 2026 ( AFP / Philippe Lopez )

La Lune passe devant le disque solaire lors d'une éclipse partielle au Château-Observatoire Abbadia, à Hendaye, le 12 août 2026 ( AFP / Philippe Lopez )

"Tous en communion", 200 visiteurs ont eu le privilège de voir la lune "manger le soleil" mercredi soir dans un château-observatoire à Hendaye, à la frontière avec l'Espagne, où l'éclipse était presque totale.

"C'est l'endroit en France où le soleil sera presque totalement masqué, avec 99,7% d'obscuration", précise Pierre Léna, astrophysicien, spécialiste des éclipses et membre de l'Académie des sciences, venu au château d'Abbadia, posé sur la lande qui domine la baie de la cité basque.

Le scientifique laisse les visiteurs relever la température: dans l'heure précédant le pic de l'obstruction, le thermomètre a diminué de plus d'un degré.

"Premier contact dans trois minutes, la lune va commencer à manger le soleil", lâche dans un haut-parleur Xan, un des bénévoles du club d'astronomie du Pays basque.

Au pic du spectacle, la foule installée dans l'herbe applaudit. "On est tous en communion même si on ne se connaît pas du tout. J'aurai 100 ans lors de la prochaine éclipse !", se réjouit Agnès Hessel, psychologue de 45 ans.

"Je suis excitée comme une enfant", lâche cette visiteuse. Sa fille, Amaïa, 10 ans, est un peu moins réjouie. "Je m'attendais à ce qu'il fasse noir complet", déplore-t-elle.

Autour de ce manoir bâti par Viollet-le-Duc au XIXe siècle, les visiteurs non munis de lunettes peuvent observer le croissant de soleil projeté sur une toile. "C'est un abat-jour qui a été bricolé. Galilée a utilisé ce système pour dessiner les premières taches solaires", explique Xan, bénévole pour la soirée.

Michel, 83 ans, a assisté à deux éclipses en 1962 et 1999. "Je suis surpris par le silence ce soir, à l'époque, les chiens et les oiseaux hurlaient à la mort", se souvient ce retraité.

Après le phénomène, les dizaines de bateaux en mouillage ont déjà mis les voiles.

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