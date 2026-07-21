EN DIRECT-Dixième nuit consécutive de frappes US en Iran, les Houthis annoncent un blocus maritime

L'armée américaine a mené une nouvelle vague de bombardements contre l'Iran, pour une dixième nuit consécutive, tandis que Téhéran a poursuivi ses attaques dans la région, une situation qui laisse craindre une reprise de la guerre à grande échelle, même si des contacts diplomatiques ont été signalés.

En parallèle, les Houthis pro-iraniens ont déclaré qu'ils allaient bloquer le détroit de Bab el-Mandeb, reprochant à l'Arabie saoudite ses agissements au Yémen, où Ryad a mené pendant des années une intervention militaire contre le mouvement chiite yéménite.

Le détroit de Bab el-Mandeb, à l'extrémité sud de la mer Rouge, est une voie cruciale pour les livraisons énergétiques, comme le détroit d'Ormuz, de facto bloqué par l'Iran en réponse à la campagne de bombardements lancée par les Etats-Unis et Israël le 28 février - même s'il a brièvement été rouvert dans le cadre du protocole d'accord entre Washington et Téhéran.

LES DERNIERS DÉVELOPPEMENTS (heure de Paris):

09h33 - La Jordanie a neutralisé cinq drones iraniens, rapporte l'agence de presse d'État jordanienne.

09h05 - L'armée iranienne a visé des logements abritant des militaires américains sur la base aérienne de Sheikh Isa, à Bahreïn, rapportent les médias d'État iraniens.

07h39 - Les Gardiens de la Révolution iraniens disent avoir visé des infrastructures de la société américaine Amazon à Bahreïn, selon un communiqué publié par les médias d'État iraniens. Aucune confirmation officielle n'est venue des autorités de Bahreïn.

07h33 - Les Gardiens de la Révolution iraniens ont lancé une attaque contre un site militaire américain en Jordanie, selon un communiqué relayé par les médias d'État iraniens.

04h44 - Cité par l'agence de presse officielle iranienne Irna, le gouverneur de la ville d'Abdanan, dans l'ouest de l'Iran, déclare que des "projectiles" américains ont atteint un site civil situé en périphérie de la ville.

Aucun blessé n'est à déplorer, selon la même source.

04h23 - D'après l'agence britannique de sécurité maritime (UKMTO), un pétrolier a été atteint par un projectile non-identifié dans le détroit d'Ormuz, ce qui a contraint l'équipage à abandonner le navire à bord d'un canot de sauvetage.

Le navire se trouvait à huit milles nautiques à l'est du port omanais de Limah, ajoute l'UKMTO, qui précise que cet incident lui a été signalé par plusieurs sources.

On ne sait pas dans l'immédiat s'il s'agit de l'un des pétroliers que les Gardiens iraniens de la révolution ont décrits plus tôt comme des "contrevenants" qui ont pris feu à la suite d'explosions.

03h31 - Une attaque aux drones et aux missiles est revendiquée par les Gardiens iraniens de la révolution contre des radars, des satellites et des sites de communication des Etats-Unis au Koweït.

Un entrepôt de drones américains MQ-9 a aussi été ciblé, disent-ils.

03h19 - L'armée américaine annonce avoir conclu sa nouvelle vague de frappes nocturnes contre l'Iran.

03h10 - Les Gardiens iraniens de la révolution disent également avoir mené des attaques contre des radars et des systèmes de défense américains au Bahreïn.

03h04 - Les Gardiens iraniens de la révolution déclarent que deux pétroliers ont pris feu à la suite d'explosions alors que ces navires tentaient de transiter par la route méridionale du détroit d'Ormuz.

Des incidents similaires ont été rapportés la nuit précédente par l'unité d'élite de l'armée iranienne.

00h31 - L'armée iranienne dit avoir lancé des missiles sol-air contre des systèmes américains de missiles situés sur la base d'Arifjan au Koweït.

00h28 - Des explosions ont retenti à Bandar Abbas, dans le sud de l'Iran près du détroit d'Ormuz, rapporte l'agence de presse officielle Irna.

VOIR AUSSI

Le DIRECT de la journée de lundi

(Reportage de Reuters, rédigé par le bureau de Paris)